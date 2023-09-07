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“المصرية لإعادة التمويل” تنهى إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه

9/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews) “ الدرينى وشركاه” مستشارًا قانونيا.. و”هيرميس” و”الأهلى فاروس” ماليين



أنهت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى الإصدار الأول من سندات التوريق بقيمة 472 مليون جنيه، من خلال شركة إى إف جى هيرميس للتوريق.

وقدم مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة الاستشارات القانونية لعملية الإصدار بالتعاون مع شركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، والمجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب المستشار المالى ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الأفريقى الدولى.

وقام مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك العربى الأفريقى الدولى أمينا للحفظ ومتلقى الاكتتاب.

وقالت إيمان روؤف الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدرينى، إن الإصدار يمثل علامة فارقة فى السوق المصرية فهو الأول من نوعه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى التى تعد الشركة الأولى والوحيدة فى مصر التى تمارس نشاط إعادة التمويل العقارى مما بدوره يخلق فرصا استثمارية جديدة للشركة.

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