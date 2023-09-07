“المصرية لإعادة التمويل” تنهى إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه
التاريخ
9/7/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
“ الدرينى وشركاه” مستشارًا قانونيا.. و”هيرميس” و”الأهلى فاروس” ماليين
أنهت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى الإصدار الأول من سندات التوريق بقيمة 472 مليون جنيه، من خلال شركة إى إف جى هيرميس للتوريق.
وقدم مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة الاستشارات القانونية لعملية الإصدار بالتعاون مع شركة الأهلى فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، والمجموعة المالية هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب المستشار المالى ومدير الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن لتغطية الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الأفريقى الدولى.
وقام مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب حسابات الإصدار والبنك العربى الأفريقى الدولى أمينا للحفظ ومتلقى الاكتتاب.
وقالت إيمان روؤف الشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات المالية بمكتب الدرينى، إن الإصدار يمثل علامة فارقة فى السوق المصرية فهو الأول من نوعه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى التى تعد الشركة الأولى والوحيدة فى مصر التى تمارس نشاط إعادة التمويل العقارى مما بدوره يخلق فرصا استثمارية جديدة للشركة.
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