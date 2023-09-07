النفط يتراجع عند التسوية لكن خام برنت يتماسك قرب 90 دولارًا

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد تراجع مخزونات النفط 6.3 مليون برميل إلى 416.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أكثر من التوقعات بانخفاض 2.06 مليون برميل فقط.

وانخفضت صادرات الصين للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس، مع تراجع الطلب الخارجي وضعف الإنفاق الاستهلاكي في ظل التأثر بتشديد السياسات النقدية، حيث أظهرت البيانات تراجع صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 8.8% على أساس سنوي، بعدما انخفضت 14.5% في يوليو.

وسجلت الصين في أغسطس، ثالث أعلى مستوى على الإطلاق من واردات النفط عند 12.43 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت واردات الخام بنسبة 20.9% مقارنة بشهر يوليو وبنسبة 30.9% مقابل أغسطس من العام الماضي، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة من منطقة اليورو، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس فصلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وبنسبة 0.5% على أساس سنوي، ويعد ذلك انخفاضًا من قراءة سابقة للربع الثاني، بلغت 0.3% على أساس فصلي.

وانخفض الإنتاج الصناعي لألمانيا أكثر من المتوقع خلال يوليو، حيث انخفض إنتاج القطاع بنسبة 0.8% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 13 ألف طلب إلى 216 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر، وهو أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، ما يزيد من مخاوف تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر، عند التسوية، بنسبة 0.75% بما يعادل 68 سنتًا عند 89.92 دولار للبرميل، لتنهي سلسة مكاسب امتدت عبر سبع جلسات متتالية.

وتراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.75% أو 67 سنتًا، ليسجل 86.87 دولار للبرميل، لينهي العقد أطول سلسلة من المكاسب اليومية منذ أوائل عام 2019، والتي امتدت عبر تسع جلسات على التوالي.





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