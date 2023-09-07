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أوكرانيا تحصل على 232 مليون دولار من البنك الدولي لإصلاحات الإسكان الطارئة

9/7/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al-BoNews) وقعت وزارة المالية الأوكرانية اتفاقية مشتركة مع البنك الدولي ضمن مشروع إصلاح المساكن لمساعدة المواطنين الأوكرانيين بمبلغ تمويل إجمالي قدره 800 مليون دولار.
وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن أوكرانيا ستحصل على 232 مليون دولار لإصلاحات الإسكان الطارئة في إطار مشروع (هوب) التابع للبنك الدولي، حيث سيتم توجيه هذا التمويل الأولي إلى حلول الاحتياجات العاجلة والحرجة في إصلاح المباني السكنية الفردية والمتعددة المتضررة جزئيًا في البلاد.
وأضافت وزارة المالية، في بيان لها، أن التمويل يتكون من منحة بقيمة 162.2 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين وقرض بقيمة 70 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بضمان الحكومة اليابانية.
ويهدف مشروع (هوب) إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأوكرانيين إلى الأراضي المتضررة جراء العمليات العسكرية الروسية في المناطق المحررة من أوكرانيا.
واعتبارًا من فبراير 2023، قدرت التكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان في أوكرانيا نتيجة الهجمات الروسية بأكثر من 50 مليار دولار.

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