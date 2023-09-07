أوكرانيا تحصل على 232 مليون دولار من البنك الدولي لإصلاحات الإسكان الطارئة
التاريخ
9/7/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
وقعت وزارة المالية الأوكرانية اتفاقية مشتركة مع البنك الدولي ضمن مشروع إصلاح المساكن لمساعدة المواطنين الأوكرانيين بمبلغ تمويل إجمالي قدره 800 مليون دولار.
وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن أوكرانيا ستحصل على 232 مليون دولار لإصلاحات الإسكان الطارئة في إطار مشروع (هوب) التابع للبنك الدولي، حيث سيتم توجيه هذا التمويل الأولي إلى حلول الاحتياجات العاجلة والحرجة في إصلاح المباني السكنية الفردية والمتعددة المتضررة جزئيًا في البلاد.
وأضافت وزارة المالية، في بيان لها، أن التمويل يتكون من منحة بقيمة 162.2 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين وقرض بقيمة 70 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بضمان الحكومة اليابانية.
ويهدف مشروع (هوب) إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأوكرانيين إلى الأراضي المتضررة جراء العمليات العسكرية الروسية في المناطق المحررة من أوكرانيا.
واعتبارًا من فبراير 2023، قدرت التكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان في أوكرانيا نتيجة الهجمات الروسية بأكثر من 50 مليار دولار.
MENAFN07092023000202011048ID1107030916
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.