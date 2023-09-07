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أكبر صندوق سيادي في العالم يغلق مكتبه بشنغهاي

9/7/2023 11:02:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأ صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار في تقليص أعمال مكتبه في شنغهاي مع تولي مكتب سنغافورة مهمة مركزه في آسيا.
وقالت إدارة استثمار بنك نورجيس إن الصندوق بدأ عملية إغلاق مكتبه التمثيلي في المدينة بسبب «اعتبارات تشغيلية». وأضافت ان هذه الخطوة لا تؤثر على استراتيجية الاستثمار في الصين، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».
ويعكس ذلك تحولا بين المستثمرين الدوليين الآخرين، حيث قامت البنوك بما في ذلك مجموعة غولدمان ساكس ومورغان ستانلي بتقليص خطط التوسع الطموحة في الصين وسط مناخ جيوسياسي متدهور، حيث قام بنك غولدمان ساكس مؤخرا بمراجعة توقعاته بشأن خطته الخمسية وتخلى عن أكثر من عشر قوته العاملة في البر الرئيسي في الصين بعد مضاعفة عدد الموظفين إلى أكثر من 600.
كما أعلنت خطة معاشات تقاعد المعلمين في أونتاريو في وقت سابق من هذا العام أنها أغلقت فريق الاستثمار في الأسهم الآسيوية في هونغ كونغ، ما أدى إلى إلغاء خمس الوظائف، في حين أغلقت شركة موديز عمليات الصين لقسم إدارة المخاطر لديها، وتسريح حوالي 100 شخص، حسبما قال أشخاص مطلعون في نوفمبر من العام الماضي. وقالت المصادر إن شركة «موديز أنالتيكس» أغلقت مكاتبها في بكين وشانغهاي وشنتشن بعد مناقشات حول كفاءة التشغيل والربحية.
وتعكس هذه التخارجات التناقض المتزايد بشأن ممارسة الأعمال التجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من الإجراءات التنظيمية الصارمة، وعمليات التفتيش الصينية على الشركات الأجنبية، والمخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد. وقال الصندوق: «سنضمن إجراء عملية الإغلاق بطريقة منظمة لجميع الأشخاص المتضررين»، مضيفا ان هناك حاليا 8 أشخاص في مكتب شنغهاي.
وأضاف أن صندوق الثروة النرويجي افتتح مكتبه في سنغافورة منذ أكثر من عقد من الزمن ويعمل به 45 موظفا يتولون جميع المهام التشغيلية لمنطقة آسيا، بما في ذلك الصين. واعتبارا من نهاية عام 2022، كان الصندوق يمتلك حوالي 850 شركة في محفظته الصينية البالغة 42 مليار دولار.
وقد تم إنشاء الصندوق في التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج، الصندوق - المعروف أيضا باسم «Norges Bank Investment Management» هو أكبر مالك فردي للأسهم في العالم. وكانت شنغهاي واحدة من 4 مدن خارج أوسلو حيث يوجد للصندوق مكاتب، كما أن لديها مكاتب في لوكسمبورغ وباريس وطوكيو.

MENAFN07092023000130011022ID1107030882

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