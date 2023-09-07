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25 مليار دولار تبخرت من القيمة السوقية لقطاع السلع الفاخرة الأوروبي

9/7/2023 11:02:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت أسهم السلع الفاخرة في أوروبا في الفترة الأخيرة، بعد أن قال رئيس مجلس إدارة شركة «ريتشمونت»، الشركة الأم لـ «كارتيير»، يوهان روبرت إن التضخم بدأ يؤثر على الطلب في جميع أنحاء المنطقة، وخسرت الشركات في القطاع أكثر من 25 مليار دولار من القيمة السوقية بعد هذه التصريحات.
وأضاف روبرت: «إن الأسر الأوروبية في بعض البلدان تنفق نسبة أعلى من دخلها على الضروريات الأساسية».
وحققت سوق السلع الفاخرة نموا بنحو 40% في 2022 لتتجاوز القيمة السوقية للقطاع مستويات 370 مليار دولار، حيث قام المتسوقون بإنفاق المال على الساعات وحقائب اليد والمجوهرات باهظة الثمن.
ولكن الشركة حذرت في يوليو الماضي من أن الطلب في الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر أسواق السلع الفاخرة، لم تعد منتظمة مع ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار ضروريات الحياة، وذلك على الرغم من عودة السائحين الصينيين إلى أوروبا. وصرح روبرت بأنه لا يتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها خلال عام أو عامين، مشيرا إلى ان الأمر سيستغرق وقتا أطول.
وانخفضت أسهم «Richemont» بشكل حاد بعد أن نشرت «بلومبرغ نيوز» التصريحات، لتسحب معها العديد من الشركات الأخرى في قطاع الرفاهية، ووفقا لأداء أسهم شركات القطاع منذ نشر التقرير، انخفضت أسهم «ريتشمونت»: بنحو 4%، «برادا» المدرجة في هونغ كون بنسبة 2%، كما تراجعت أسهم «LVMH» بنحو 5%، و«Kerring»، وهي الشركة الأم لـ «Gucci» بنسبة 4%.
وتوقعت شركة الاستشارات «Bain & Company» في وقت سابق أن تنمو سوق السلع الفاخرة بنسبة 5% إلى 12% في عام 2023، بعد عام قياسي في عام 2022، على الرغم من الظروف الاقتصادية، ومن المرجح أن يصل حجم السوق إلى 610 مليارات دولار بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف حجمه في عام 2020.

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