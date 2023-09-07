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الكويتية تدشن مكتبها للمبيعات في مجمع العاصمة

9/7/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية مكتبها الجديد للمبيعات والكائن في مجمع العاصمة، حيث يستقبل المكتب عملاءه من الأحد إلى الخميس خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهرا حتى 7:30 مساء والجمعة والسبت خلال الفترة من 1:30 ظهرا حتى 8:30 مساء والذي من المتوقع أن يقدم الخدمات لأكثر من 100 عميل في اليوم، كما سيتبعه افتتاح مكتب مبيعات الشركة في مجمع الكوت، كذلك ستسعى الشركة لافتتاح فرع في منطقة الجهراء قريبا.
وعلى هامش افتتاح المكتب الجديد، نظمت الخطوط الجوية الكويتية، مبادرة يوم العميل وهي المبادرة التطويرية التي ابتكرتها بهدف التعرف على احتياجات عملائها عن قرب، بمشاركة الإدارة التنفيذية وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي.
وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية افتتاح مكتبها الجديد للمبيعات في مجمع العاصمة والذي يشهد تردد العديد من الزوار يوميا، حيث يأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن خطط الشركة للتوسع في خدمة عملائها الأعزاء، ولتسهيل إنهاء إجراءات حجز تذاكر السفر لهم حتى تكون قريبة منهم، كما أن افتتاح المكتب أيضا سيختصر المسافة على العملاء ويخفف الضغط عن مكاتب مبيعات الشركة المختلفة في أنحاء البلاد».
من جانبه، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق خالد البستان: «إن مكتب مبيعات مجمع العاصمة سيوفر عددا من الخدمات منها إصدار تذاكر السفر وإجراء الحجوزات وتعديلها، بالإضافة إلى حجز المقاعد من داخل وخارج الكويت وتلقي الاستفسارات والملاحظات من العملاء الكرام واستفسارات أعضاء نادي الواحة، لافتا إلى أن المكتب سيوفر الحجوزات أيضا للتذاكر الحكومية والتي تشمل إصدار تذاكر للجهات الرسمية والطلبة والمتقاعدين، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التذاكر لمتلقي العلاج بالخارج ماعدا مرضى الأكسجين والسرير الطبي».

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