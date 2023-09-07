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الوطني يفتتح فرعه الجديد في ذا ويرهاوس مول بالصباحية

9/7/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • البنك يسعى إلى تكريس موقعه الريادي بالسوق المحلي من خلال شبكته المصرفية الأكبر بالبلاد
  • الخدمات المقدمة بالفروع تتكامل مع القنوات الإلكترونية ليحصل العملاء على تجربة شاملة


يحرص بنك الكويت الوطني دائما على أن يكون بالقرب من عملائه في جميع أرجاء البلاد وخارجها على مدار الساعة من أجل تلبية احتياجاتهم وتقديم أعلى مستويات الخدمة المميزة بكل سرعة وسهولة، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن افتتاح فرعه الجديد في ذا وير هاوس مول بمنطقة الصباحية.
ويحرص البنك دائما على إثراء التجربة المصرفية لعملائه من خلال تقديم خدمات متميزة ومتطورة تمنحهم تجربة مصرفية استثنائية وشاملة في جميع مناطق الكويت، ويعمل على تكريس موقعه الريادي في السوق المحلي من خلال شبكته المصرفية الأكبر على مستوى الكويت من حيث عدد الفروع ونطاق انتشارها.
وترتكز استراتيجية الوطني في افتتاح الفروع الجديدة على أن يكون الأقرب لعملائه بحيث تتكامل ما تقدمه تلك الفروع من خدمات مع القنوات الإلكترونية للبنك بما يضمن حصول العملاء على تجربة مصرفية شاملة.
ويهدف جميع ما يقدمه الوطني من خدمات ومنتجات مصرفية وحلول دفع إلى تلبية احتياجات العملاء والاعتماد في ذلك على التواصل المستمر مع جميع الشرائح للتعرف على احتياجاتهم بالتفصيل من خلال قنوات البنك الإلكترونية المتعددة وأساليب التحليل المتطورة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ومن ثم العمل على تلبية تلك الاحتياجات لضمان حصولهم على تجربة مصرفية فريدة من نوعها.
ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني من خلال 72 فرعا على مستوى الكويت، بالإضافة إلى ما يتميز به بنك الكويت الوطني بأضخم شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت، بنحو 450 جهاز سحب وإيداع نقدي داخل الفروع وخارجها.
يذكر أن فروع بنك الكويت الوطني الجديدة تضاهي المستويات العالمية، وتعكس التغييرات الهائلة التي يدخلها البنك على الفروع التقليدية، بداية من التصميم والخدمات التفاعلية والحلول المصرفية المتطورة التي يقدمها الفرع، والتي تتماشى مع التطورات المصرفية المتسارعة، كما تعكس التغيرات الموجودة بالفروع الجديدة تطلعات العملاء الذين يتواصل معهم البنك ويقف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويحرص على أن يلمسوها أثناء زيارتهم.

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