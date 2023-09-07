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إياتا النقل الجوي استعاد مستوياته لما قبل كورونا

9/7/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت شركات الطيران نشاطا «قويا» في يوليو، وهي فترة الذروة في نصف الكرة الشمالي، مع تسجيلها 95.6% من مستويات الشهر نفسه من العام 2019، وفق ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا).
وكان للرحلات الداخلية دور كبير في إنعاش القطاع. وباحتساب الراكب الكيلومتري الإيرادي (RPK)، وهو أحد المؤشرات المرجعية للقطاع، بلغ نشاط هذه الرحلات في المتوسط 108.3% من الفترة نفسها قبل الأزمة الصحية.
ومنذ أبريل، تجاوزت مستويات الراكب الكيلومتري الإيرادي للرحلات الداخلية مستويات ما قبل كوفيد، خصوصا بسبب إنهاء سياسات تقييد السفر في الصين، حيث بلغ نشاط الرحلات الداخلية في يوليو 122.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019، وفق ما أكدت «إياتا» في تقريرها الشهري.
لكن رغم ذلك، بقيت الرحلات الجوية الدولية متخلفة عن الركب في يوليو، فمع أنها ازدادت بنسبة 29.6% على أساس سنوي، مثلت 88.7% فقط من مستويات الراكب الكيلومتري الإيرادي في الشهر نفسه قبل أربع سنوات. ومن ناحية أخرى، كان معدل إشغال الطائرات الذي بلغ 85.7%، الأعلى على الإطلاق الذي يسجله اتحاد «إياتا» لتلك الرحلات.
وأشار الاتحاد إلى أنه يتوقع أن يعود عدد الركاب في العام 2023 إلى مستويات ما قبل الأزمة الصحية، عند 4.35 مليارات مقارنة بـ 4.54 في العام 2019.

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