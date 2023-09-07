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جي بي مورغان رفع الفيدرالي الفائدة مرة أخرى خطر على المستهلكين!

9/7/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر ديفيد كيلي من بنك جي بي مورغان لإدارة الأصول من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بدفع المستهلكين الأميركيين إلى «مكان خطير إذا رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بينما يتباطأ التضخم بالفعل»، وجاء تحذيره في الوقت الذي ارتفعت فيه الرهانات على زيادة أخرى لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ارتفاع نشاط قطاع الخدمات الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر.
وقال كبير الاستراتيجيين العالميين لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي: «لن يكون من الحكمة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمجرد ارتفاع الحماس على المدى القصير في قطاع الخدمات»، وفقا لما ذكرته في مقابلة مع «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».
ودفعت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع في الأسابيع الماضية الكثيرين في وول ستريت إلى تغيير وجهة نظرهم بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى بالفعل من حملته الصارمة للتشديد النقدي. ويأتي هذا الرأي على خلفية المستهلك الأميركي الذي يتمتع بالمرونة.
وأشار كيلي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، والرهون العقارية ما سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، كما أشار إلى أن سوق العمل البارد يجب أن يمنح البنك المركزي مجالا لإيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا. ارتفعت الوظائف في أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية بمقدار 187.000 بعد أن تم تعديل الشهرين السابقين بالخفض بشكل ملحوظ.
وأكد ضرورة النظر إلى المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر للوظائف ذات الرواتب، فقد كان شهد تراجعا وهبوطا بشكل ملحوظ، وأضاف: «سوف يتحول إلى سلبي في وقت ما في وقت مبكر من العام المقبل». في اللحظة التي نرى فيها تقريرين سلبيين عن الرواتب، ستنتهي كل الرهانات لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيدرك: «عذرا، أعتقد أننا دفعنا الاقتصاد إلى الركود.. آسف بشأن ذلك».
وسيجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر، وتتوقع أسواق العقود الآجلة عدم وجود أي فرصة تقريبا لرفع سعر الفائدة، ما يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 5.25% و5.5%.
وفي الوقت نفسه، أظهرت عقود المبادلة أن الرهانات على رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ارتفعت إلى 60%. وحتى الآن، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية قبل أن يتوقف في يونيو ثم يستأنف مرة أخرى في يوليو بزيادة ربع نقطة مئوية.

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