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زين تكشف عن شراكتها التسويقية مع ريد بل موبايل

9/7/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن مساعيها المستمرة لتقديم أحدث العروض والباقات المتجددة لأكبر عائلة مشتركين في الكويت، كشفت «زين» الستار عن شراكتها التسويقية الجديدة مع «ريد بل موبايل»، وهي الشراكة التي تدمج ما بين خدمات الاتصالات الاستثنائية من زين وعالم المغامرة من «ريد بل».
وسيفتح هذا التعاون آفاقا جديدة وفرصا رائعة لا حدود لها، تدمج زين من خلاله ريادتها في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية عبر شبكة 5G الأكبر في الكويت، مع الطاقة المفعمة بالنشاط التي تتمتع بها «ريد بل» - العلامة التجارية العالمية الشهيرة، والمتميزة بمخاطبة شريحة الشباب والتفاعل معها، وذلك لتقديم باقات صممت بشكل متجدد لتلبية احتياجات عملاء زين من هذه الشريحة بشكل خاص، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في فعاليات ومغامرات عالم «ريد بل».
وعبر هذه الشراكة، تقدم زين العديد من الاختيارات المرنة لخطوط الدفع المسبق الخاصة بخدمات الاتصالات الصوتية وخدمات الإنترنت، منها 4 باقات جاهزة تم تصميمها لتلبية احتياجات العملاء، وإمكانية تصميم العميل لباقته الفريدة حسب احتياجه، بالإضافة إلى مزايا أخرى رائعة مثل ضعف وثلاثة أضعاف المزايا في الأشهر التالية وغيرها الكثير، ويمكن للعملاء الحصول على تلك الباقات عبر جميع قنوات زين الرقمية والتقليدية.
ويتخطى هذا التعاون في مفهومه خدمات الاتصالات التقليدية، بحيث لن يقتصر على تقديم الحلول والعروض المتجددة بأعلى جودة لعملاء زين فحسب، بل سيكون بإمكان العملاء الاستمتاع بمميزات حصرية من عالم «ريد بل» المليء بالمغامرات الشائقة، مثل الفعاليات الترفيهية والتجمعات الرياضية التي سينظمها الشريكان معا في الكويت.
وتستمر زين بتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة لعائلة المشتركين الأكبر في الكويت، وستلتزم الشركة دوما بتوفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربتهم وتحقيق توقعاتهم وتطلعاتهم ليتمتعوا بتجربة رقمية مميزة وفريدة.

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