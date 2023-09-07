وكيل التجارة زياد الناجم شارك باجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول الخليج
التاريخ
9/7/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم الاجتماع التحضيري الخاص بوضع التوصيات لاجتماع وزراء التجارة والصناعة واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عمان أول من أمس.
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