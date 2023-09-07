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وكيل التجارة زياد الناجم شارك باجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول الخليج

9/7/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم الاجتماع التحضيري الخاص بوضع التوصيات لاجتماع وزراء التجارة والصناعة واللجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في سلطنة عمان أول من أمس.

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