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محمد صادقي مديرا لمجموعة العقود في نفط الكويت

9/7/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان تعميما بإجراء تغييرات تنظيمية بترقية عدد من المديرين ورؤساء الفرق اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق 10 الجاري.
وجاء في التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء» انه تمت ترقية محمد اسماعيل صادقي ليصبح مديرا لمجموعة العقود في الشركة على ان يكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي للتجاريـــة والخدمــات المشتركة.
ويمتلك صادقي خبرة في إدارة العقود بالشركة، حيث شغل منصب رئيس قسم خدمات العقود والمشتريات في نفط الكويت منذ عام 2020 حتى الآن قبل صدور قرار الترقية.
وخلال السنوات الماضية نجح محمد صادقي في تنفيذ مجموعة ضخمة من عقود المشاريع بفضل خبرته الكبيرة في التعامل مع الجهاز المركزي للمناقصة العامة والإجراءات الرسمية لطرح وترسية المناقصات.
وعن بقية الترقيات في الشركة، ذكر التعميم انه تم تعيين ماجد زايد العنزي مديرا لمجموعة مكتب الرئيس التنفيذي، وتعيين بدر عبدالرحمن محمود مستشارا ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (جنوب وشرق الكويت).
أما مجموعة مساندة العمليات فسيتم تعيين مدير مجموعة مساندة العمليات في وقت لاحق.
وفي مديرية الغاز والبيئة، أصبح عليان حسين العنزي مستشارا ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (الغاز والبيئة)، وسيتم تعيين مدير مجموعة عمليات مساندة الغاز في وقت لاحق.
كما أصبح محمد دواس العجمي مستشارا ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي (الاستكشاف والحفر).
وأخيرا سيتم تعيين مدير مجموعة الاستكشاف في وقت لاحق.

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