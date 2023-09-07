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التجارة لا إلغاء لتثبيت الأسعار ولا خصخصة للجمعيات التعاونية

9/7/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت وزارة التجارة والصناعة أمس، صدور أي تقرير أو توصية أو قرار بشأن إلغاء قرار تثبيت أسعار السلع رقم 67 لسنة 2020 أو خصخصة الجمعيات التعاونية (الخارج عن نطاق إشرافها).
ونقل مركز التواصل الحكومي عن الوزارة، في بيان نشر على منصة «إكس»، تأكيدها المضي قدما في الدفع باتجاه تحقيق التوصيات والقرارات التي من شأنها المساهمة في ضبط الأسعار، مضيفة أن أي مراجعة بهذا الخصوص ستعود بالفائدة على المستهلك.
وذكرت الوزارة ردا على ما أثير حول «خصخصة الجمعيات وإلغاء قرار التثبيت» أن ما نشر هو «ملحق» لدراسة سابقة من أحد فرق العمل قبل عام ونصف العام، مشيرة إلى أن هذه التوصيات ترجع للتقرير المرحلي الأول الخاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية في العام 2021 والتي اطلع مجلس الوزراء عليها حينها.
وأضافت أن مجلس الوزراء وجه باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية بما يساهم في استقرار الأسعار ويحقق المصلحة العامة.

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