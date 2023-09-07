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وزير المالية ينذر 281 شاليها متخلفا عن سداد رسوم الانتفاع بإجمالي 3 8 ملايين دينار

9/7/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة المالية أمس أن وزير المالية فهد الجارالله وجه إدارة عقود أملاك الدولة بإنذار مستغلي الشاليهات المتخلفين عن سداد رسوم حقوق الانتفاع لأكثر من سنتين وعددهم (281 شاليها وقطعة أرض)، حتى 31 مارس 2023 بمبلغ 3.83 ملايين دينار، وذلك وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة والقوانين والقرارات الوزارية الأخرى ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن ترخيص استغلال الشاليهات يعتبر سنويا ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة، وفي حال عدم الالتزام ببنود وشروط الترخيص يسحب الشاليه بعد تطبيق الإجراءات القانونية، ويعرض بالمزاد العلني.

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