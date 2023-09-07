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واشنطن تدعم كييف بـ600 مليون دولار مساعدات

9/7/2023 10:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل معدّات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، إن هذه المساعدة تهدف إلى تلبية «احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة» وتُظهر «الدعم الثابت» للولايات المتحدة.

غير أنّ هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنّها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي من خلاله تُوفّر واشنطن معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها بدلاً من أن تَسحب مباشرةً من مخزوناتها.

ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن، أول من أمس، عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأمريكيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.

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