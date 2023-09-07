أزمة جديدة لحسن شاكوش.. والسبب إيمان البحر درويش

لم تكد تمرُّ ساعات قليلة على انتهاء أزمة مؤدي المهرجانات المصري حسن شاكوش مع طليقته ريم طارق، حتى اشتعلت أزمة جديدة حوله، ولكن السبب هذه المرة المطرب إيمان البحر درويش.

فبعدما أعلنت ريم، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية، وكانت حديث منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، كشف أحمد يحيى فايد، محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش، عن بلاغ مقدَّم إلى النائب العام المصري ضد شاكوش.

البلاغ يتهم شاكوش بنشر شائعة وفاة حفيد الموسيقار الراحل سيد درويش، الذي لا يزال يرقد في فراش المرض هذه الأيام بين توقعات النهاية الحزينة وآمال الشفاء.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «خط أحمر» عبر قناة «الحدث اليوم»، كشف فايد تفاصيل البلاغ، موضحاً أن شاكوش نشر عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» شائعة الوفاة.

وقال: «بعد بوست حسن شاكوش، الدنيا اتخربت على أسرة الفنان إيمان البحر درويش»، مشيراً إلى أن «ناس كتير ذهبت للمنزل واتصلت بالأسرة، وكل وسائل الإعلام نقلت الخبر من صفحته».

وأضاف: «البلاغ ما زال قيد البحث في نيابة الدقي حتى الآن»، مؤكداً أن أسرة إيمان متمسكة بكل حقوقها ولن تتنازل عن بلاغها.

وكانت أمنية، ابنة إيمان البحر درويش، قد سارعت بنفي خبر وفاة والدها، قائلةً عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «خبر وفاة بابا غير صحيح».

يُذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، تكفُّلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش، بعدما كشفت ابنته تدهور حالته الصحية.

وأكدت الشركة، في بيان، أنها على تواصل مع أسرة الفنان الشهير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيداً لتوفير أفضل السبل العلاجية.

ومن جانبه، برَّر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، عدم تواصل أي من أعضاء مجلس النقابة مع إيمان البحر درويش، بأن هاتفه خارج نطاق الخدمة، لافتاً إلى عدم تمكّنه من معرفة رقم ابنته أمنية التي لا ترد على رسالته عبر «فيسبوك».

وقال كامل، حينها، عبر «فيسبوك»: «أتقدم بخالص الدعاء بالشفاء للفنان الكبير إيمان البحر درويش، وأعلن أنه منذ الساعة الواحدة ليلاً وصلتني رسائل من بعض السادة الزملاء الصحفيين تتضمن صورة للفنان على فراش المرض، وقمت بالاتصال بكل من أعرفهم، بل وناشدت على صفحتي الخاصة كل الزملاء بالمجتمع الموسيقي للاستدلال عن رقم الفنان إيمان البحر، أو رقم ابنته».

وأضاف: «بمجرد أن وصلني رقمان تحديداً، قمت بالاتصال بهما على الفور، وكان أحدهما مغلقاً، والثاني لم يتم الرد عليه نهائياً، ثم أرسلت رسالة على صفحة السيدة أمنية نجلته، وأيضاً لم يتم الرد على الرسالة».