زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ(20) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023م.

واستمعا إلى شرح حول دوريات الفرسان بشرطة أبوظبي ودورها في تعزيز الشعور بالأمن والأمان وتعرفا على الآليات المتبعة في الاستجابة للبلاغات والتعامل معها لنشر الطمأنينة تحقيقاً لأولويات شرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، ودور قسم الموروث الشرطي في الحفاظ على الإرث التاريخي لشرطة أبوظبي ومراحل تأسيس شرطة أبوظبي، والمواكب والسيارات التي استخدمتها في مختلف مراحلها التطويرية، واطلعا على جهود إدارة التفتيش الأمني k9 في رفع كفاءة الكوادر الشرطية المتخصصة وتعريفهم بآخر المستجدات العالمية في تقنيات استخدام كلاب الهجوم ومهام التفتيش الأمني للكلاب البوليسية وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير وتحديث تدريبات الكلاب على مهارات الكشف والبحث عن بعد، في المجالات الأمنية المختلفة من بينها الكشف عن المخدرات والأسلحة، والبحث عن الأحياء والجثث، وفض الشغب والاقتحام.

وزار اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية واللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ منصة شرطة أبوظبي وجهودها البارزة في تأمين الفعاليات بمنظومة عمل أمنية عالمية تتسم بسرعة الاستجابة لتحقيق أفضل المستويات الخدمية الشرطية وأجودها للحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة لجميع المشاركين وهواة الصيد كما استمعا عن فن التشوليب الذي تقدمه فرقة فرسان شرطة أبوظبي.

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