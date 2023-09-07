مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات أمس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 57.54 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 34500.73 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 14.34 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 4451.14 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 123.64 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 13748.83 نقطة.

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