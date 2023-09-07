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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

9/7/2023 9:11:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات أمس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 57.54 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 34500.73 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 14.34 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 4451.14 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 123.64 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 13748.83 نقطة.

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