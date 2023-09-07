مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
التاريخ
9/7/2023 9:11:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات أمس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 57.54 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 34500.73 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 14.34 نقطة، أو 0.3%، ليصل إلى 4451.14 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 123.64 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 13748.83 نقطة.
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