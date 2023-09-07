موسكو تندد بقرار واشنطن تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب

ندد الكرملين، أمس، بإعلان واشنطن عزمها تزويد كييف، ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضّب، كما نددت الرئاسة الروسية، كذلك بقرار الولايات المتحدة نقل أصول روسية مجمدة إلى أوكرانيا، معتبرة ذلك ((غير قانوني)).

مخاطر صحية

وحذر الكرملين، من المخاطر الصحية حال تم تزويد واشنطن، كييف، بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضّب، كونها قادرة على اختراق المدرعات الثقيلة، كما أن استخدامها موضع جدل، بسبب المخاطر الصحية التي تطرحها على العسكريين والمدنيين.

ونوّه الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إلى أن استخدام هذه الأسلحة في الماضي ((أدى إلى زيادة جامحة)) في الإصابات السرطانية، معتبراً أن هذا ((نبأ سيء جداً سوف تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته)).

بينما رأت السفارة الروسية في واشنطن، أن تزويد الولايات المتحدة ذخيرة دبابات باليورانيوم المنضب لأوكرانيا ((دليل واضح على عدم إنسانيتها))، وفقاً لوكالة ((فرانس برس)).

وقالت السفارة الروسية، في منشور على ((تليغرام))، إن القرار الأمريكي ((دليل واضح على عدم الإنسانية)). وأضافت ((واشنطن مهووسة بفكرة إنزال هزيمة استراتيجية بروسيا، ومستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، لكن أيضاً للقضاء على أجيال المستقبل)).

وتابعت: ((الولايات المتحدة تنقل عمداً أسلحة ذات تأثيرات عشوائية. وهي على دراية تامة بالعواقب: انفجار مثل هذه الذخائر يؤدي إلى تشكل سحابة مشعة متحركة)).

ولفتت السفارة الروسية إلى أن الولايات المتحدة من خلال تزويدها بالذخائر ((لا تبالي بشدة بحاضر أوكرانيا، وأيضاً بمستقبل الجمهورية وجيرانها الأوروبيين)).

وأكدت أن ((الجيش الروسي سيواصل بانتظام طحن الأسلحة المرسلة)) إلى أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كشف من كييف، أول من أمس، عن مساعدة جديدة لأوكرانيا، شق منها يتضمن تزويدها ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصصة لدبابات ((أبرامز)) الأمريكية.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاغون))، في بيان، أن هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات ((أبرامز)) الأمريكية التي وعدت واشنطن تسليمها لكييف قبل نهاية العام الجاري، في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

أصول مجمدة

إلى ذلك، ندد الكرملين، بقرار الولايات المتحدة نقل أصول روسية مجمدة بقيمة 5.4 ملايين دولار إلى أوكرانيا، معتبراً ذلك ((غير قانوني)).

وقال الناطق باسم الكرملين خلال مؤتمر صحافي، معلقاً على القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي من كييف: ((تلقينا ذلك بصورة سلبية تماماً))، واعتبر الأمر ((غير قانوني، ومصادرة أو حجز)) أي أصول روسية ((سواء عامة أو خاصة)).

وأضاف بيسكوف، أن الخطة الأمريكية لاستخدام أموال مصادرة، خاصة برجال أعمال روس، خاضعين لعقوبات، لمساعدة أوكرانيا، غير قانونية، مفيداً بأن روسيا سوف تطعن على تلك الأفعال. وتابع ((بعض رجال الأعمال الروس، طعنوا بالفعل على تحركات مماثلة في بلدان معينة خلصت المحاكم فيها إلى عدم قانونيتها)).

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