فحص سلبي لجيل بايدن بكورونا

وكان البيت الأبيض قد أعلن الاثنين الماضي عن إصابة جيل بايدن بالفيروس وتعرضها لأعراض خفيفة، بينما جاءت نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن سلبية.

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بفيروس كورونا في آب/ أغسطس من العام الماضي، في حين كان آخر اختبار نتيجته إيجابية للرئيس البالغ من العمر 80 عاماً في تموز/ يوليو 2022.