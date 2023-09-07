فحص سلبي لجيل بايدن بكورونا
التاريخ
9/7/2023 8:00:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن البيت الأبيض، الخميسن أن نتائج فحص السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن للكشف عن كوفيد-19 جاءت سلبية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الاثنين الماضي عن إصابة جيل بايدن بالفيروس وتعرضها لأعراض خفيفة، بينما جاءت نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن سلبية.
وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بفيروس كورونا في آب/ أغسطس من العام الماضي، في حين كان آخر اختبار نتيجته إيجابية للرئيس البالغ من العمر 80 عاماً في تموز/ يوليو 2022.
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