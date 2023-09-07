طيارو (إل عال) يرفضون نقل نتنياهو إلى نيويورك

وأفادت القناة بأن شركة "إل عال" لم تطرح المناقصة الخاصة بالرحلة المرتقبة لنتنياهو والتي من المقرر أن تتم بعد نحو 10 أيام.

فيما أشارت القناة إلى "اتفاق ضمني بين طياري أسطول 777 التابع للشركة، بعدم التطوع لقيادة الرحلة الخاصة برئيس الحكومة، نتنياهو، وزوجته".

وأشارت القناة إلى أن الحديث عن طيارين "مخضرمين ومن ذوي الخبرات في شركة إل عال، ومعظمهم من قدامى الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها طيارو الأسطول 777 قيادة رحلات خاصة برئيس الحكومة.