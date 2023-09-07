«الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 99 مليار دولار

«الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 99 مليار دولار
التاريخ
9/7/2023 7:23:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات 3 سنوات و10 سنوات و30 سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 99 مليار دولار.
وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 35 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 30 سنة بقيمة 20 مليار دولار.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الاثنين المقبل، وأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وأجل 30 سنة يوم الأربعاء المقبل.
باعت الوزارة في الشهر الماضي سندات بقيمة 103 مليارات دولار على 3 شرائح، وهي سندات أجلها 3 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها 30 عاماً بقيمة 23 مليار دولار.
وجاء الطلب على الطروحات الثلاثة أعلى من المتوسط.
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