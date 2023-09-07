«الخزانة» الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 99 مليار دولار



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل، بفئات 3 سنوات و10 سنوات و30 سنة، للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 99 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 44 مليار دولار، وسندات أجل 10 سنوات بقيمة 35 مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها 30 سنة بقيمة 20 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات يوم الاثنين المقبل، وأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وأجل 30 سنة يوم الأربعاء المقبل.

باعت الوزارة في الشهر الماضي سندات بقيمة 103 مليارات دولار على 3 شرائح، وهي سندات أجلها 3 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، وسندات أجلها 30 عاماً بقيمة 23 مليار دولار.

وجاء الطلب على الطروحات الثلاثة أعلى من المتوسط.