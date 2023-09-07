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تأجيل دعوى إعادة هيكلة «دريك آند سكل» إلى 18 أكتوبر

9/7/2023 7:23:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((دريك آند سكل إنترناشيونال)) أن محكمة الاستئناف عقدت أول جلساتها بخصوص الطلب المقدم من الشركة لإعادة الهيكلة أول من أمس، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان لسوق دبي المالي، أوضحت الشركة أنه تم تأجيل الدعوى لتقديم ما تم مع الدائنين بخصوص تسوية الديون وإعادة هيكلتها وفقاً للجنة التنظيم المالي لإعادة الهيكلة.

يشار إلى أن محكمة التمييز كانت قد أصدرت أغسطس الماضي، قراراً بنقض حكم محكمة الاستئناف بخصوص إعادة هيكلة شركة دريك آند سكل وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.

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