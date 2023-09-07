الملك يهنئ رئيس جمهوريـة مقدونيا الشمالية بذكرى الاستقلال

الملك يهنئ رئيس جمهوريـة مقدونيا الشمالية بذكرى الاستقلال
التاريخ
9/7/2023 7:19:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ستيفو بينداروفسكي رئيـس جمهوريـة مقدونيا الشمالية الصديقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كلمات دالة
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