



عقد‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأول‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬السادس‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬إقرار‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬بالمجلس‭ ‬لعامي‭ ‬2023‭ ‬و2024،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬طلبات‭ ‬مشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بحضور‭ ‬المختصين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

وعرض‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬مختلف‭ ‬المقترحات‭ ‬والردود‭ ‬عليها،‭ ‬منها‭ ‬مقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬لممشى‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭ ‬بمجمع‭ ‬718‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬توصيته‭ ‬بإعداد‭ ‬33‭ ‬موقفا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬جيوب‭ ‬لحاويات‭ ‬القمامة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬1840‭ ‬لخدمة‭ ‬أهالي‭ ‬ورواد‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭.‬

كما‭ ‬تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬ممشى‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬المطاطي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمجمع‭ ‬809‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬التوصية‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬أرضية‭ ‬الممشى‭ ‬والإنارة‭ ‬والألعاب‭ ‬وعمل‭ ‬السياج‭ ‬الزراعي‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬المناسبة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬استبدال‭ ‬أماكن‭ ‬اللوحات‭ ‬الإرشادية‭ ‬في‭ ‬الممشى‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتطوير‭ ‬وصيانة‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬بمجمع‭ ‬812‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬ذاتها‭ ‬أوضحت‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بدراسة‭ ‬ورصد‭ ‬الحدائق‭ ‬التي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬في‭ ‬الجنوبية‭ ‬وسيتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬الصيانة‭ ‬بحسب‭ ‬الأولويات‭ ‬وضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬المتاحة‭ ‬لذلك‭.‬

ومن‭ ‬الردود‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬أيضا‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬وصالة‭ ‬مناسبات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحنينية‭ ‬بمجمع‭ ‬903‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يراعى‭ ‬توفير‭ ‬المواقف‭ ‬الكافية‭ ‬للسيارات‭ ‬وتصميم‭ ‬المنافذ‭ ‬وفق‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المرورية‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تخدم‭ ‬كافة‭ ‬أهالي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وقد‭ ‬بارك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬للعضو‭ ‬خالد‭ ‬شاجرة‭ ‬الذي‭ ‬سعى‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المقترح‭ ‬وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭.‬وتطرق‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬الراتب‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬الترميم‭ ‬بمشروع‭ ‬تنمية‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬بحسب‭ ‬الرد‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وعرض‭ ‬توصية‭ ‬توفير‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬بلونين‭ ‬مختلفين‭ ‬لتسهيل‭ ‬فرز‭ ‬النفايات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬بمنطقة‭ ‬هورة‭ ‬سند‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬645‭ ‬ودراسة‭ ‬تطوير‭ ‬وصيانة‭ ‬حديقة‭ ‬إسكان‭ ‬الحجيات‭ ‬بمجمع‭ ‬939‭ ‬ودراسة‭ ‬تطوير‭ ‬وصيانة‭ ‬الحديقة‭ ‬الواقعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬لطيفة‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬العيسى‭ ‬بمجمع‭ ‬929‭ ‬بالدائرة‭ ‬الربعة‭.‬

ونوقش‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬التطوير‭ ‬الشامل‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬وظاهرة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬العربات‭ ‬الحديدية‭ ‬لفرز‭ ‬ القمامة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬النظافة‭ ‬لتفعيل‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬والإعلانات‭ ‬التحذيرية‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬العبث‭ ‬في‭ ‬حاويات‭ ‬القمامة‭.‬