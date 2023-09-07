بلدي الجنوبية يناقش مستجدات طلبات مشروع تنمية مدن وقرى المحافظة
التاريخ
9/7/2023 7:19:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: محمد القصاص
عقد مجلس بلدي الجنوبية اجتماعه الأول لدور الانعقاد الثاني من الفصل السادس حيث تناول إقرار تشكيل اللجان العاملة بالمجلس لعامي 2023 و2024، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات طلبات مشروع تنمية المدن والقرى بالمحافظة الجنوبية بحضور المختصين من وزارة شؤون البلديات والزراعة.
وعرض في الاجتماع مختلف المقترحات والردود عليها، منها مقترح إنشاء مواقف السيارات لممشى مدينة زايد بمجمع 718 الذي تمت توصيته بإعداد 33 موقفا بالإضافة إلى 10 جيوب لحاويات القمامة على الطريق 1840 لخدمة أهالي ورواد مدينة زايد.
كما تناول الاجتماع ممشى مدينة عيسى المطاطي الواقع في الدائرة الثانية بمجمع 809 حيث تمت التوصية على إعادة تأهيل أرضية الممشى والإنارة والألعاب وعمل السياج الزراعي من الأشجار المناسبة بالإضافة الى استبدال أماكن اللوحات الإرشادية في الممشى.
وفيما يتعلق بتطوير وصيانة العهد الزاهر بمجمع 812 في الدائرة ذاتها أوضحت بلدية المنطقة الجنوبية أنها قامت بدراسة ورصد الحدائق التي بحاجة إلى إعادة التأهيل في الجنوبية وسيتم تنفيذ خطط الصيانة بحسب الأولويات وضمن الميزانية المتاحة لذلك.
ومن الردود الواردة في الاجتماع أيضا الموافقة على إنشاء مجلس وصالة مناسبات في منطقة الحنينية بمجمع 903 على أن يراعى توفير المواقف الكافية للسيارات وتصميم المنافذ وفق الاشتراطات المرورية حيث من المفترض أن تخدم كافة أهالي الرفاع الشرقي، وقد بارك رئيس مجلس بلدي الجنوبية عبدالله عبداللطيف هذا الانجاز للعضو خالد شاجرة الذي سعى في تقديم المقترح وتمت الموافقة عليه.وتطرق المجلس إلى اعتماد الراتب من تاريخ تقديم طلب الترميم بمشروع تنمية المدن والقرى بحسب الرد الوارد من شؤون البلديات والزراعة وعرض توصية توفير أكياس القمامة بلونين مختلفين لتسهيل فرز النفايات بالإضافة إلى النظر في إنشاء محلات تجارية بمنطقة هورة سند في مجمع 645 ودراسة تطوير وصيانة حديقة إسكان الحجيات بمجمع 939 ودراسة تطوير وصيانة الحديقة الواقعة بالقرب من جامع لطيفة بنت محمد العيسى بمجمع 929 بالدائرة الربعة.
ونوقش في الاجتماع تخصيص ميزانية التطوير الشامل للبنية التحتية وظاهرة الحد من انتشار العربات الحديدية لفرز القمامة في المحافظة الجنوبية والتنسيق مع شركات النظافة لتفعيل الحملات التوعوية والإعلانات التحذيرية التي تمنع العبث في حاويات القمامة. كلمات دالة
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