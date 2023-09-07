مدير إدارة الثقافة الأمنية يشارك في اجتماع لجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون
التاريخ
9/7/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس العقيد أنس هلال الشايجي مدير إدارة الثقافة الأمنية بالإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع الثالث عشر للجنة الإعلام الأمني والاجتماع الخامس للفريق الفني للأعمال التوعوية في الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللذين عقدا في مقر الأمانة العامة بالرياض في الفترة 3-5 سبتمبر الجاري.
وبهذه المناسبة أشاد العقيد أنس هلال الشايجي مدير إدارة الثقافة الأمنية بمستوى التنسيق والتعاون القائم بين أجهزة الإعلام الأمني بدول المجلس، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الخليجي في مجال الإعلام الأمني من خلال تسخير كل الإمكانيات للنهوض بالمسؤوليات ومواجهة التحديات الأمنية، مشيرا إلى دور التوعية في تحقيق الأمن والسلامة العامة، ونشر ثقافة الوقاية من المخاطر والجرائم والحوادث بين كافة فئات المجتمع.
وتم خلال الاجتماعين بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور إدارات الإعلام الأمني، والوسائل الكفيلة بتنفيذ استراتيجيات العمل وتطويرها بما يحقق النجاح ورفع مستويات الأداء المشترك في مجالات التوعية ونشر الرسائل الهادفة تعزيزا لمسيرة الأمن والأمان.
كما تمت مناقشة توصيات الاجتماع الخامس للفريق الفني للأعمال التوعوية في الإعلام الأمني، المتضمنة تكثيف الحملات التوعوية في كافة المجلات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوقيع عقد لإنتاج أفلام توعوية أمنية بين الأمانة العامة ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك. كلمات دالة
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