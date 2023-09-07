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مدير إدارة الثقافة الأمنية يشارك في اجتماع لجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون

9/7/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬العقيد‭ ‬أنس‭ ‬هلال‭ ‬الشايجي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬وفد‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬للجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬والاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬للفريق‭ ‬الفني‭ ‬للأعمال‭ ‬التوعوية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬اللذين‭ ‬عقدا‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بالرياض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬3‭-‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬العقيد‭ ‬أنس‭ ‬هلال‭ ‬الشايجي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬بمستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسخير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬للنهوض‭ ‬بالمسؤوليات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬والجرائم‭ ‬والحوادث‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعين‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬إدارات‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني،‭ ‬والوسائل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬العمل‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬النجاح‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬الأداء‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التوعية‭ ‬ونشر‭ ‬الرسائل‭ ‬الهادفة‭ ‬تعزيزا‭ ‬لمسيرة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬توصيات‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬للفريق‭ ‬الفني‭ ‬للأعمال‭ ‬التوعوية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني،‭ ‬المتضمنة‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجلات‭ ‬الأمنية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وتوقيع‭ ‬عقد‭ ‬لإنتاج‭ ‬أفلام‭ ‬توعوية‭ ‬أمنية‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الإنتاج‭ ‬البرامجي‭ ‬المشترك‭.‬

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