محافظ الجنوبية يتفقد احتياجات الأهالي بمنطقة الحجيات

محافظ الجنوبية يتفقد احتياجات الأهالي بمنطقة الحجيات
التاريخ
9/7/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة تفقدية لمنطقة الحجيات، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمختلف مناطق المحافظة، حيث شهدت الزيارة متابعة سموه احتياجات المواطنين في المجالات الخدمية والتنموية، بحضور المهندس عيسى عبدالرحمن البوعينين مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، وعدد من المسؤولين.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية حرص المحافظة على متابعة وتنفيذ احتياجات الأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية، والسعي المستمر لتطوير القطاع الخدمي والتنموي، ضمن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما يخدم النمو العمراني الذي تشهده كافة مناطق المحافظة الجنوبية.
بعدها استمع سمو محافظ المحافظة الجنوبية من المسؤولين بالجهات المعنية إلى مراحل المشاريع المنفذة أو المزمع تنفيذها، والاطلاع على جودة المرافق والخدمات العامة فيما يخص مشاريع شبكة الطرق وتصريف مياه الامطار، بما يتوافق مع متطلبات الأهالي، التي تسهم في جوانب التطوير والارتقاء بالمرافق والطرق بالمنطقة.
وأكد سمو المحافظ استمرار المحافظة في دعم نهج التواصل وسرعة الاستجابة في استقبال احتياجات ومقترحات الأهالي عبر قنواتها التواصلية، ومن ثم توجيه فريق الرصد الميداني بمتابعة هذه الاحتياجات خلال الزيارات الميدانية والتفقدية، ضمن عمل المجلس التنسيقي، مشيداً سموه بجهود وزارة الداخلية متمثلة بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، والإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الأشغال ووزارة شؤون البلديات والزراعة والمجلس البلدي، لمتابعة تنفيذ تلك الاحتياجات وفق أفضل الخدمات المقدمة. كلمات دالة
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