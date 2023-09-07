محافظ الجنوبية يتفقد احتياجات الأهالي بمنطقة الحجيات

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬والسعي‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الخدمي‭ ‬والتنموي،‭ ‬ضمن‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬النمو‭ ‬العمراني‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

بعدها‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬مراحل‭ ‬المشاريع‭ ‬المنفذة‭ ‬أو‭ ‬المزمع‭ ‬تنفيذها،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مشاريع‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬وتصريف‭ ‬مياه‭ ‬الامطار،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الأهالي،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬التطوير‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمرافق‭ ‬والطرق‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬استمرار‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نهج‭ ‬التواصل‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬احتياجات‭ ‬ومقترحات‭ ‬الأهالي‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها‭ ‬التواصلية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توجيه‭ ‬فريق‭ ‬الرصد‭ ‬الميداني‭ ‬بمتابعة‭ ‬هذه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬والتفقدية،‭ ‬ضمن‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬متمثلة‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬لمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬