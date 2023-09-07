وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬أوضح‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬يستلهمون‭ ‬القوة‭ ‬ويستمدون‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬الرؤية‭ ‬النيرة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأنهم‭ ‬يؤدون‭ ‬واجباتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬بروح‭ ‬عالية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يناط‭ ‬بهم‭ ‬ويوكل‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استقرار‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وحفظ‭ ‬مقدراته‭ ‬ومكتسباته‭.‬