القائد العام: رجال قوة الدفاع يؤدون واجباتهم الوطنية بروح عالية من أجل استقرار الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته
التاريخ
9/7/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجرى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين زيارة تفقدية لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين ضمن زياراته المستمرة لمختلف الأسلحة والوحدات، وذلك صباح أمس الخميس 7 سبتمبر 2023م.
وخلال الزيارة أوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين أن رجال قوة دفاع البحرين يستلهمون القوة ويستمدون العزيمة من الله سبحانه وتعالى ومن ثم من الرؤية النيرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وأنهم يؤدون واجباتهم الوطنية بروح عالية وذلك في كل ما يناط بهم ويوكل إليهم من مهام من أجل استقرار هذا الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته. كلمات دالة
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