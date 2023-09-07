وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري لدول الخليج العربية
التاريخ
9/7/2023 7:19:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والخمسين بعد المائة، الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، ومشاركة جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
وبحث المجلس الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والمجلس الوزاري، وتقارير اللجان الوزارية المتخصصة والأمانة العامة بشأن القضايا المتعلقة بمسيرة التعاون الخليجي المشترك، إضافة إلى مستجدات سير مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وعدد من الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية.
كما تم التشاور بين الوزراء حول الموضوعات المدرجة على جداول الاجتماعات الوزارية المشتركة المقرر عقدها مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الصديقة خلال هذا العام، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون تجاه المؤتمرات والمنتديات الرفيعة المستوى والحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول الصديقة خلال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وضم وفد الوزارة المشارك في الاجتماع الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والسفير عبدالعزيز محمد العيد، رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية. كلمات دالة
MENAFN07092023000055011008ID1107030637
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.