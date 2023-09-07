وبحث‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعماله،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والمجلس‭ ‬الوزاري،‭ ‬وتقارير‭ ‬اللجان‭ ‬الوزارية‭ ‬المتخصصة‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مستجدات‭ ‬سير‭ ‬مفاوضات‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والتكتلات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬التشاور‭ ‬بين‭ ‬الوزراء‭ ‬حول‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جداول‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الوزارية‭ ‬المشتركة‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وتنسيق‭ ‬مواقف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬تجاه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمنتديات‭ ‬الرفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬والحوارات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬78‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وضم‭ ‬وفد‭ ‬الوزارة‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬والسفير‭ ‬طلال‭ ‬عبدالسلام‭ ‬الأنصاري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والسفير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬العيد،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭.‬‮

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