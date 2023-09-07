بحث سبل تعزيز العلاقات البحرينية اليابانية
التاريخ
9/7/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض أمس، مع يوشيماسا هاياشي وزير خارجية اليابان، وذلك بمناسبة عقد الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير خارجية اليابان.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وما تتميز به من تطور ونمو في مختلف المجالات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك. كلمات دالة
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