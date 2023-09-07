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بحث سبل تعزيز العلاقات البحرينية اليابانية

9/7/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬يوشيماسا‭ ‬هاياشي‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬اليابان،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ووزير‭ ‬خارجية‭ ‬اليابان‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتنموية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة‭ ‬وانعكاساتها‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الاقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬محل‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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