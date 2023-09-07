Friday, 08 September 2023 03:11 GMT

البرهان يلتقي أمير قطر في ثالث زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان

9/7/2023 7:19:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اختتم‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬أمس‭ ‬زيارته‭ ‬الخاطفة‭ ‬للدوحة‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬خلال‭ ‬ثالث‭ ‬زيارة‭ ‬خارجية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬

وكان‭ ‬البرهان‭ ‬قد‭ ‬توجّه‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬رئيسها‭ ‬سلفا‭ ‬كير‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أغسطس‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬تحادث‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬في‭ ‬زيارات‭ ‬تعكس‭ ‬مساعيه‭ ‬لتأكيد‭ ‬سلطته‭ ‬كحاكم‭ ‬فعلي‭ ‬لبلاده‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭ ‬إن‭ ‬البرهان‭ ‬غادر‭ ‬الدوحة‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬عمل‭ ‬للبلاد،‭ ‬استمرّت‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬والبرهان‭ ‬عقدا‭ ‬‮«‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬رسمية‭ ‬بقصر‭ ‬لوسيل‮»‬‭ ‬وبحثا‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬سبل‭ ‬‮«‬تنمية‭ ‬العلاقات‮»‬‭ ‬بين‭ ‬بلديهما‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مستجدات‭ ‬الأحداث‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الديوان،‭ ‬جدد‭ ‬الأمير‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وانتهاج‭ ‬الحوار‭ ‬والطرق‭ ‬السلمية‭ ‬لتجاوز‭ ‬الخلافات‮»‬‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انخراط‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬الوقف‭ ‬الدائم‭ ‬للنزاع‭ ‬العسكري،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬شامل‭ ‬وسلام‭ ‬مستدام‮»‬‭.
‬وكان‭ ‬البرهان‭ ‬غادر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان،‭ ‬حيث‭ ‬المطار‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬حاليًا‭ ‬مذ‭ ‬اندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادته‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«حميدتي‮»‬‭.
‬ورأى‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الجريدة‮»‬‭ ‬السودانية‭ ‬المستقلة‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هدف‭ ‬زيارات‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬شرعية‭ ‬البرهان‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وبالتالي‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بفقه‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬زيارات‭ ‬البرهان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وساطات‭ ‬للتفاوض‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬دقلو‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬سعياً‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬للنزاع‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬وتهجير‭ ‬4 ‭,‬ 8‭ ‬ملايين‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭.
‬وكانت‭ ‬وساطات‭ ‬سعودية‭ ‬أمريكية‭ ‬أثمرت‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬اتفاقات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تصمد‭. ‬كذلك،‭ ‬قادت‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬إيغاد‭) ‬مبادرة‭ ‬إقليمية‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭ ‬أيضا‭.
‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أي‭ ‬أفق‭ ‬حل،‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬

وأضاف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬‮«‬كذلك‭ ‬يمكّن‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بحكومة‭ ‬البرهان‭ ‬من‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬مجرد‭ ‬نزاع‭ ‬داخلي‭ ‬لكن‭ ‬تبقى‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬

ومساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أصدر‭ ‬البرهان‭ ‬مرسوماً‭ ‬دستورياً‭ ‬قضى‭ ‬بحل‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬متهمًا‭ ‬إياها‭ ‬بـ«التمرد‮»‬‭ ‬وارتكاب‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ ‬جسيمة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المواطنين‭ ‬و‮«‬التخريب‭ ‬المتعمد‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬بالبلاد‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬فرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬شقيق‭ ‬قائد‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬الذي‭ ‬تُتّهم‭ ‬قواته‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬السودان‭.
‬وفي‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬الأمريكي‭ ‬قال‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬‮«‬مجحف‮»‬‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬العقوبات‭ ‬لم‭ ‬تتأنَ‭ ‬ولم‭ ‬تعرف‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يخلق‭ ‬الفتن‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬ومن‭ ‬يقتل‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬

MENAFN07092023000055011008ID1107030635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث