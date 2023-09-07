الدوحة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬اختتم‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬أمس‭ ‬زيارته‭ ‬الخاطفة‭ ‬للدوحة‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬خلال‭ ‬ثالث‭ ‬زيارة‭ ‬خارجية‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬

وكان‭ ‬البرهان‭ ‬قد‭ ‬توجّه‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬رئيسها‭ ‬سلفا‭ ‬كير‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أغسطس‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬تحادث‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬في‭ ‬زيارات‭ ‬تعكس‭ ‬مساعيه‭ ‬لتأكيد‭ ‬سلطته‭ ‬كحاكم‭ ‬فعلي‭ ‬لبلاده‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭ ‬إن‭ ‬البرهان‭ ‬غادر‭ ‬الدوحة‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬عمل‭ ‬للبلاد،‭ ‬استمرّت‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬والبرهان‭ ‬عقدا‭ ‬‮«‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬رسمية‭ ‬بقصر‭ ‬لوسيل‮»‬‭ ‬وبحثا‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬في‭ ‬السودان‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬سبل‭ ‬‮«‬تنمية‭ ‬العلاقات‮»‬‭ ‬بين‭ ‬بلديهما‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مستجدات‭ ‬الأحداث‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الديوان،‭ ‬جدد‭ ‬الأمير‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬وانتهاج‭ ‬الحوار‭ ‬والطرق‭ ‬السلمية‭ ‬لتجاوز‭ ‬الخلافات‮»‬‭ ‬داعيًا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬انخراط‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬الوقف‭ ‬الدائم‭ ‬للنزاع‭ ‬العسكري،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬شامل‭ ‬وسلام‭ ‬مستدام‮»‬‭.

‬وكان‭ ‬البرهان‭ ‬غادر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بورتسودان،‭ ‬حيث‭ ‬المطار‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬حاليًا‭ ‬مذ‭ ‬اندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أبريل‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادته‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«حميدتي‮»‬‭.

‬ورأى‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الجريدة‮»‬‭ ‬السودانية‭ ‬المستقلة‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هدف‭ ‬زيارات‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تأكيد‭ ‬شرعية‭ ‬البرهان‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وبالتالي‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بفقه‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬زيارات‭ ‬البرهان‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬وساطات‭ ‬للتفاوض‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬دقلو‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬سعياً‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلّ‭ ‬للنزاع‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬وتهجير‭ ‬4 ‭,‬ 8‭ ‬ملايين‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭.

‬وكانت‭ ‬وساطات‭ ‬سعودية‭ ‬أمريكية‭ ‬أثمرت‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬اتفاقات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تصمد‭. ‬كذلك،‭ ‬قادت‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ (‬إيغاد‭) ‬مبادرة‭ ‬إقليمية‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭ ‬أيضا‭.

‬ولا‭ ‬تظهر‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أي‭ ‬أفق‭ ‬حل،‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬

وأضاف‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬‮«‬كذلك‭ ‬يمكّن‭ ‬الاعتراف‭ ‬الدولي‭ ‬بحكومة‭ ‬البرهان‭ ‬من‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬مجرد‭ ‬نزاع‭ ‬داخلي‭ ‬لكن‭ ‬تبقى‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬

ومساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أصدر‭ ‬البرهان‭ ‬مرسوماً‭ ‬دستورياً‭ ‬قضى‭ ‬بحل‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬متهمًا‭ ‬إياها‭ ‬بـ«التمرد‮»‬‭ ‬وارتكاب‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ ‬جسيمة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المواطنين‭ ‬و‮«‬التخريب‭ ‬المتعمد‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬بالبلاد‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬فرضت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬شقيق‭ ‬قائد‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬الذي‭ ‬تُتّهم‭ ‬قواته‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العنف‭ ‬الجنسي‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬السودان‭.

‬وفي‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬الإعلان‭ ‬الأمريكي‭ ‬قال‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬‮«‬مجحف‮»‬‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬العقوبات‭ ‬لم‭ ‬تتأنَ‭ ‬ولم‭ ‬تعرف‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يخلق‭ ‬الفتن‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬ومن‭ ‬يقتل‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬