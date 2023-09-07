موسكو‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حذرت‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬قرار‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بتزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بقذائف‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيمهد‭ ‬النهاية‭ ‬لأجيال‭ ‬بأكملها‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬الروسية‭ ‬لدى‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قرار‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بتزويد‭ ‬كييف‭ ‬بقذائف‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب‭ ‬هو‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬اللاإنسانية‭. ‬ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬المهووسة‭ ‬بفكرة‭ ‬إلحاق‭ ‬هزيمة‭ ‬استراتيجية‭ ‬بروسيا‭ ‬مستعدة‭ ‬للقتال‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬أوكراني،‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬تدمير‭ ‬أجيال‭ ‬بأكملها‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬نقلته‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬آر‭ ‬تي‮»‬‭ ‬الروسية‭. ‬

وبحسب‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تتعمد‭ ‬نقل‭ ‬الأسلحة‭ ‬ذات‭ ‬الآثار‭ ‬العشوائية‮»‬،‭ ‬وأشارت‭ ‬السفارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تدرك‭ ‬جيدا‭ ‬مخاطر‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الذخائر‭. ‬

وذكّرت‭ ‬بعواقب‭ ‬استخدام‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القذائف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ومنطقة‭ ‬البلقان،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬نتيجة‭ ‬انفجار‭ ‬الذخيرة‭ ‬تتشكل‭ ‬سحابة‭ ‬إشعاعية‭ ‬متنقلة‭. ‬وتستقر‭ ‬جزيئات‭ ‬اليورانيوم‭ ‬الصغيرة‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬والرئتين‭ ‬والمريء‭ ‬وتتراكم‭ ‬في‭ ‬الكلى‭ ‬والكبد‭ ‬وتسبب‭ ‬أوراما‭ ‬خبيثة‭ ‬وتؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تثبيط‭ ‬جميع‭ ‬وظائف‭ ‬الجسم‮»‬‭.

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وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بهذه‭ ‬المنتجات‭ ‬العسكرية،‭ ‬تنخرط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬خداع‭ ‬الذات،‭ ‬وترفض‭ ‬قبول‭ ‬فشل‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭. ‬ولن‭ ‬يتغير‭ ‬مسار‭ ‬العملية‭ ‬الخاصة،‭ ‬وسيواصل‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬طحن‭ ‬الأسلحة‭ ‬المقدمة‭ ‬لنظام‭ ‬زيلينسكي‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬السفارة،‭ ‬فإن‭ ‬واشنطن‭ ‬بتصرفاتها‭ ‬‮«‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬وجهها‭ ‬الحقيقي،‭ ‬فهي‭ ‬غير‭ ‬مبالية‭ ‬أبدا‭ ‬بحاضر‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ومستقبل‭ ‬الجمهورية‭ ‬وجيرانها‭ ‬الأوروبيين‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سترسل‭ ‬مقذوفات‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حزمة‭ ‬مساعدات‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬بقيمة‭ ‬175‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

وأصبحت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الدولة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬بريطانيا،‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬قذائف‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وفي‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬أعلنت‭ ‬نائبة‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬أنابيل‭ ‬جولدي‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬لتزويد‭ ‬كييف‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الذخيرة،‭ ‬وتم‭ ‬توضيح‭ ‬أنها‭ ‬مخصصة‭ ‬لدبابات‭ ‬‮«‬تشالنجر‭ ‬2‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬آر‭ ‬تي‮»‬‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القذائف‭ ‬لا‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬ولكنها‭ ‬تولد‭ ‬غبارا‭ ‬إشعاعيا،‭ ‬وتلوث‭ ‬التربة،‭ ‬وبهذا‭ ‬المعنى،‭ ‬فهي‭ ‬أكثر‭ ‬الأسلحة‭ ‬ضررا‭ ‬وخطورة‭ ‬على‭ ‬البشر‭.

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‭ ‬ولفت‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬الاسلحة‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬جامحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإصابات‭ ‬بالسرطان‭ ‬معتبرا‭ ‬بالتالي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬نبأ‭ ‬سيء‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬سوف‭ ‬‮«‬تتحمل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسؤوليته‮»‬‭.‬

ميدانيا‭ ‬شنّت‭ ‬روسيا‭ ‬مجددا‭ ‬هجمات‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬استهدفت‭ ‬منطقة‭ ‬أوكرانية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬رومانيا‭ ‬وتشمل‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭ ‬وميناء‭ ‬اسماعيل،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الحاكم‭ ‬الإقليمي‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬أوليج‭ ‬كيبر،‭ ‬حاكم‭ ‬منطقة‭ ‬أوديسا‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬نفّذ‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس،‭ ‬استمر‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬واستخدمت‭ ‬خلاله‭ ‬مسيّرات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬شاهد‮»‬‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭. ‬وقال‭ ‬كيبر‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬اسماعيل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬الأخيرة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬تضرّر‭ ‬‮«‬منشآت‭ ‬مدنية‭ ‬ومرفئية،‭ ‬ومصعد‭ ‬ومبنى‭ ‬إداري‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬رومانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنّها‭ ‬عثرت‭ ‬في‭ ‬أراضيها‭ ‬على‭ ‬حطام‭ ‬محتمل‭ ‬لمسيّرة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬نفيها‭ ‬بشدّة‭ ‬صحّة‭ ‬معلومات‭ ‬رسمية‭ ‬أوكرانية‭ ‬أفادت‭ ‬بأنّ‭ ‬مسيّرات‭ ‬روسية‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬رومانيا،‭ ‬الدولة‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬

وحذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬كلاوس‭ ‬يوهانيس‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تأكّد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬مسيّرة‭ ‬روسية،‭ ‬سيكون‭ ‬هكذا‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬تمامًا‭ ‬وسيشكّل‭ ‬انتهاكًا‭ ‬خطيرًا‭ ‬لسيادة‭ ‬رومانيا‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيها‮»‬‭.‬