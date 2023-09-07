نيودلهي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬أنّ‭ ‬زعماء‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬سيترأسها‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬نيودلهي،‭ ‬سيساعدون‭ ‬مالياً‭ ‬وتقنياً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قضية‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬الناشطون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المناخ‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬التحذيرات،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بشأن‭ ‬البلدان‭ ‬النامية،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تتمكّن‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬إجماع‭.‬

ووفقاً‭ ‬لمودي‭ ‬فقد‭ ‬تولّت‭ ‬الهند‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬‮«‬الجنوب‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬طموحها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جسراً‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭ ‬والنامية‭. ‬وكتب‭ ‬مودي‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الهندية‭ ‬والصحف‭ ‬اليومية‭ ‬الدولية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬واليابان،‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬الجنوب‭ ‬تمرّ‭ ‬بمراحل‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التنمية،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يستمرّ‭ ‬العمل‭ ‬لصالح‭ ‬المناخ‭ ‬بطريقة‭ ‬تكاملية‮»‬‭.

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على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬لم‭ ‬تفِ‭ ‬الدول‭ ‬الغنية‭ ‬بعد‭ ‬بوعدها‭ ‬بتزويد‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬بمبلغ‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‭ ‬لتمويل‭ ‬المناخ‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬ممّا‭ ‬يثير‭ ‬الشكوك‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الملوّثون‭ ‬سيساعدون‭ ‬البلدان‭ ‬الضعيفة‭ ‬والأقل‭ ‬مسؤولية‭ ‬عن‭ ‬الانحباس‭ ‬الحراري‭ ‬العالمي،‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭. ‬وتتكوّن‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬دولة‭ ‬ومن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وهي‭ ‬تمثّل‭ ‬حوالي‭ ‬85‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي‭ ‬وحصة‭ ‬معادِلة‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭. ‬

وقال‭ ‬مودي‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الطموحات‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالعمل‭ ‬المناخي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مصحوبة‭ ‬بإجراءات‭ ‬بشأن‭ ‬تمويل‭ ‬المناخ‭ ‬ونقل‭ ‬التكنولوجيا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬للانتقال‭ ‬من‭ ‬الموقف‭ ‬التقييدي‭ ‬المحض‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬بنّاء‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬لمكافحة‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‮»‬‭.

‬وكان‭ ‬وزراء‭ ‬طاقة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬قد‭ ‬فشلوا‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعهم‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬للحدّ‭ ‬تدريجياً‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬ذكر‭ ‬الفحم،‭ ‬وهو‭ ‬الوقود‭ ‬القذر‭ ‬الذي‭ ‬يظل‭ ‬مصدراً‭ ‬أساسياً‭ ‬للطاقة‭ ‬لاقتصادات‭ ‬مثل‭ ‬الهند‭ ‬والصين‭. ‬وقال‭ ‬مودي‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬تأثير‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬الغذاء‭ ‬والتغذية‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنّ‭ ‬أحد‭ ‬الحلول‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تحفيز‭ ‬الزراعة‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المناخ‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬التكنولوجيا‭ ‬عامل‭ ‬تحويلي،‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬

وتعدّ‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬ستُعقد‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬والعاشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجولة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬مزدحم‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الحاسمة‭ ‬للعمل‭ ‬بشأن‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري،‭ ‬قبل‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ ‬الذي‭ ‬سيبدأ‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭.‬