كاراسكو: سيميوني أراد استمراري

كاراسكو: سيميوني أراد استمراري
التاريخ
9/7/2023 7:19:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف البلجيكي يانيك كاراسكو يوم أمس أن انتقاله من أتلتيكو مدريد إلى الشباب السعودي يعود إلى بلوغه سن الـ30 عاما وبحثه عن الأمان المالي في بطولة باتت تضم بالفعل عددا كبيرا من النجوم وفي طريقها للتطور. وقال كاراسكو: «أتلتيكو لا يفرط في اللاعبين، كان سيميوني يريد استمراري»، خلال مؤتمر صحفي مع منتخب بلاده حيث أقر بحدوث اتصالات معه من جانب برشلونة لكن «دون عروض رسمية». وقرر اللاعب في نهاية المطاف التوقيع للفريق السعودي خاصة أنه الوحيد الذي تقدم بعرض رسمي بينما كان يتبقى في عقده مع الأتلتي عام واحد فقط. وأضاف: «أتقدم في العمر لكن تروق لي المغامرات. من المثري بالنسبة للمرء أن يستكشف دوريات وثقافات جديدة».
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