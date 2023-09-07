كاراسكو: سيميوني أراد استمراري

كشف‭ ‬البلجيكي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‭ ‬السعودي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬بلوغه‭ ‬سن‭ ‬الـ30‭ ‬عاما‭ ‬وبحثه‭ ‬عن‭ ‬الأمان‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬باتت‭ ‬تضم‭ ‬بالفعل‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬وفي‭ ‬طريقها‭ ‬للتطور‭. ‬وقال‭ ‬كاراسكو‭: ‬‮«‬أتلتيكو‭ ‬لا‭ ‬يفرط‭ ‬في‭ ‬اللاعبين،‭ ‬كان‭ ‬سيميوني‭ ‬يريد‭ ‬استمراري‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬حيث‭ ‬أقر‭ ‬بحدوث‭ ‬اتصالات‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬برشلونة‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬دون‭ ‬عروض‭ ‬رسمية‮»‬‭. ‬وقرر‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬التوقيع‭ ‬للفريق‭ ‬السعودي‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬بعرض‭ ‬رسمي‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتبقى‭ ‬في‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬الأتلتي‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أتقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬لكن‭ ‬تروق‭ ‬لي‭ ‬المغامرات‭. ‬من‭ ‬المثري‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمرء‭ ‬أن‭ ‬يستكشف‭ ‬دوريات‭ ‬وثقافات‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬