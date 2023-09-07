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فاتسكه يتجنب الحديث بشأن مستقبل فليك

9/7/2023 7:19:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تجنب‭ ‬هانز‭ ‬يواخيم‭ ‬فاتسكه‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الحديث‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬هانسي‭ ‬فليك‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬قبل‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬الوديتين‭ ‬ضد‭ ‬اليابان‭ ‬وفرنسا‭. ‬وقال‭ ‬فاتسكه‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مباراتي‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬ضد‭ ‬اليابان‭ ‬بعد‭ ‬السبت،‭ ‬وضد‭ ‬فرنسا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭: ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تقلقوا‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتطلعوا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬فاتسكه‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لرابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ (‬إيكا‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬المباراتين‭ ‬فمن‭ ‬حقكم‭ ‬أن‭ ‬تستفسروا‭ ‬مجددًا،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬تسألوا‭ ‬بيرند‭ ‬نويندورف،‭ ‬بصفته‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الرئيسية‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬فليك‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬تراجع‭ ‬نتائج‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬المبكر‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بقطر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬فوزا‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬3‭ ‬هزائم‭. ‬وقبل‭ ‬انطلاق‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بألمانيا‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬أصبح‭ ‬منصب‭ ‬فليك‭ ‬مهددا،‭ ‬وربما‭ ‬ستكون‭ ‬مباراتا‭ ‬اليابان‭ ‬وفرنسا‭ ‬حاسمتين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمستقبله‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

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