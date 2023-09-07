فاتسكه يتجنب الحديث بشأن مستقبل فليك

فاتسكه يتجنب الحديث بشأن مستقبل فليك
التاريخ
9/7/2023 7:19:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تجنب هانز يواخيم فاتسكه نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الحديث بشأن مستقبل هانسي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قبل مباراتي الفريق الوديتين ضد اليابان وفرنسا. وقال فاتسكه في إشارة إلى مباراتي المنتخب الألماني ضد اليابان بعد السبت، وضد فرنسا يوم الثلاثاء القادم: «لا ينبغي أن تقلقوا من سوء النتائج في الفترة الأخيرة، يجب أن تتطلعوا إلى تحقيق الانتصارات». وأضاف فاتسكه في تصريحاته التي أدلى بها على هامش الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية (إيكا)، التي عقدت يوم أمس بالعاصمة الألمانية برلين: «إذا لم تسر الأمور على ما يرام في كلتا المباراتين فمن حقكم أن تستفسروا مجددًا، ولكن من الأفضل أن تسألوا بيرند نويندورف، بصفته رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، فهو من يتحمل المسؤولية الرئيسية».
وتعرض فليك للمزيد من الانتقادات في ظل استمرار تراجع نتائج المنتخب الألماني، بعد خروجه المبكر للمرة الثانية على التوالي من مرحلة المجموعات في كأس العالم بقطر العام الماضي. وحقق المنتخب الألماني فوزا وحيدا في مبارياته الخمس التي خاضها هذا العام، فيما تلقى 3 هزائم. وقبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي ستقام بألمانيا صيف العام المقبل، أصبح منصب فليك مهددا، وربما ستكون مباراتا اليابان وفرنسا حاسمتين فيما يتعلق بمستقبله مع الفريق.
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