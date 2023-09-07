Friday, 08 September 2023 03:10 GMT

صراع أمريكي أوروبي في مونديال السلة

9/7/2023 7:19:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصطدم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بطموح‭ ‬ألمانيا‭ ‬العائدة،‭ ‬فيما‭ ‬تلعب‭ ‬صربيا‭ ‬العريقة‭ ‬بمواجهة‭ ‬كندا‭ ‬القادمة‭ ‬بقوة،‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬أوروبي‭ ‬ ‭ ‬أمريكي‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلّة‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬اليوم‭. ‬ويدرك‭ ‬المنتخب‭ ‬الاميركي‭ ‬أنّه‭ ‬سيواجه‭ ‬خصمًا‭ ‬قويًا‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬بقوّة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬بطولتين‭ ‬كبريين‭ ‬شارك‭ ‬فيهما،‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬ثالثاً‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2022‭. ‬ويُعدّ‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬للسلّة‭ ‬الالمانية‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬وتحديداً‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الألفية‭ ‬بقيادة‭ ‬النجم‭ ‬التاريخي‭ ‬لدالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬الأميركي‭ ‬ديرك‭ ‬نوفيتسكي‭. ‬

خفت‭ ‬بريق‭ ‬الألمان‭ ‬بشكل‭ ‬فاقع‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬بزخم‭ ‬كبير‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2023‭ ‬الحالي‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتسلّح‭ ‬المنتخب‭ ‬الاميركي‭ ‬بطموح‭ ‬استعادة‭ ‬العرش‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬تشكيلة‭ ‬متوازنة‭ ‬بين‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم‭ ‬بقيادة‭ ‬المحنّك‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭ ‬مدرب‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭.‬

وقال‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬فرانتس‭ ‬فاغنر‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬القوية‭ ‬ونلعب‭ ‬كفريق‭. ‬الألعاب‭ ‬الفردية‭ ‬لن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬جهدًا‭ ‬جيدًا‭ ‬كفريق‭. ‬وإذا‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬يمكننا‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خصم‮»‬‭. ‬ويقف‭ ‬التاريخ‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المواجهات‭ ‬الست‭ ‬بينهما،‭ ‬علمًا‭ ‬انّ‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2008‭. ‬ويتمتّع‭ ‬المنتخبان‭ ‬بالأحجام‭ ‬والقدرات‭ ‬الهجومية‭ ‬والدفاعية،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬ألمانيا‭ ‬بقيادة‭ ‬الكندي‭ ‬ ‭ ‬الفنلندي‭ ‬غوردون‭ ‬هربرت‭ ‬تملك‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلّة‭ ‬الاميركي‭ (‬ان‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬في‭ ‬طليعتهم‭ ‬صانع‭ ‬العاب‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬دنيس‭ ‬شرودر‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬بمواجهة‭ ‬زميله‭ ‬أوستن‭ ‬ريفز‭. ‬

وقال‭ ‬ريفز‭ ‬عن‭ ‬شرودر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شغفه‭ ‬بكرة‭ ‬السلة،‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬وأشياء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل،‭ ‬يزداد‭ ‬قوّة‭ ‬بمقدار‭ ‬10‭ ‬مرات،‭ ‬فقط‭ ‬لأنه‭ ‬متحمس‭ ‬جدًا‭ ‬للمكان‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬منه‮»‬‭. ‬

ويعوّل‭ ‬المنتخب‭ ‬الاميركي‭ ‬على‭ ‬نجاعة‭ ‬أنتوني‭ ‬ادواردز‭ ‬هدّافه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬والذي‭ ‬وصفه‭ ‬كير‭ ‬بأنّه‭: ‬‮«‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬مهارة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬تنوّعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬مع‭ ‬الاخوين‭ ‬فاغنر‭ ‬ ‭ ‬فرانتس‭ ‬وموريتس،‭ ‬اللذين‭ ‬يلعبان‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬مع‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬لاعب‭ ‬انديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬دانيال‭ ‬ثيس،‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬


MENAFN07092023000055011008ID1107030630

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث