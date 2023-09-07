صراع أمريكي أوروبي في مونديال السلة

صراع أمريكي أوروبي في مونديال السلة
التاريخ
9/7/2023 7:19:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصطدم الولايات المتحدة حاملة اللقب خمس مرات بطموح ألمانيا العائدة، فيما تلعب صربيا العريقة بمواجهة كندا القادمة بقوة، في صراع أوروبي – أمريكي ضمن الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة السلّة في مانيلا اليوم. ويدرك المنتخب الاميركي أنّه سيواجه خصمًا قويًا فرض نفسه بقوّة في الفترة الاخيرة، حيث بلغ المنتخب الالماني الدور نصف النهائي من آخر بطولتين كبريين شارك فيهما، بعد حلوله ثالثاً في كأس أوروبا 2022. ويُعدّ الجيل الحالي للسلّة الالمانية من الأفضل منذ عقود طويلة، وتحديداً منذ بداية الألفية بقيادة النجم التاريخي لدالاس مافريكس الأميركي ديرك نوفيتسكي.
خفت بريق الألمان بشكل فاقع خلال السنوات الاخيرة، قبل أن يعودوا بزخم كبير عام 2022 وصولاً إلى بلوغ دور الاربعة في مونديال 2023 الحالي. في المقابل، يتسلّح المنتخب الاميركي بطموح استعادة العرش العالمي مع تشكيلة متوازنة بين الدفاع والهجوم بقيادة المحنّك ستيف كير مدرب غولدن ستايت ووريرز.
وقال نجم المنتخب الالماني فرانتس فاغنر: «علينا أن نظهر 40 دقيقة من كرة السلة القوية ونلعب كفريق. الألعاب الفردية لن تفعل ذلك. يجب أن نبذل جهدًا جيدًا كفريق. وإذا فعلنا ذلك يمكننا التغلب على أي خصم». ويقف التاريخ الى جانب المنتخب الأميركي إذ فاز على ألمانيا في جميع المواجهات الست بينهما، علمًا انّ المباراة الاخيرة تعود الى أولمبياد بكين 2008. ويتمتّع المنتخبان بالأحجام والقدرات الهجومية والدفاعية، إذ إنّ ألمانيا بقيادة الكندي – الفنلندي غوردون هربرت تملك أربعة لاعبين في دوري كرة السلّة الاميركي (ان بي ايه)، في طليعتهم صانع العاب لوس انجليس ليكرز دنيس شرودر الذي سيكون بمواجهة زميله أوستن ريفز.
وقال ريفز عن شرودر «إن شغفه بكرة السلة، عندما يتعلق الأمر بالألعاب الأولمبية وكأس العالم وأشياء من هذا القبيل، يزداد قوّة بمقدار 10 مرات، فقط لأنه متحمس جدًا للمكان الذي أتى منه».
ويعوّل المنتخب الاميركي على نجاعة أنتوني ادواردز هدّافه في هذه البطولة، والذي وصفه كير بأنّه: «أحد أكثر اللاعبين مهارة على وجه الأرض». ولا يزال المنتخب الألماني الذي يملك تنوّعاً كبيراً مع الاخوين فاغنر – فرانتس وموريتس، اللذين يلعبان في أن بي ايه مع أورلاندو ماجيك، اضافة الى لاعب انديانا بايسرز دانيال ثيس، الوحيد من دون اي هزيمة في البطولة.
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