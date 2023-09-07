صراع أمريكي أوروبي في مونديال السلة

تصطدم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بطموح‭ ‬ألمانيا‭ ‬العائدة،‭ ‬فيما‭ ‬تلعب‭ ‬صربيا‭ ‬العريقة‭ ‬بمواجهة‭ ‬كندا‭ ‬القادمة‭ ‬بقوة،‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬أوروبي‭ ‬ – ‭ ‬أمريكي‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلّة‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬اليوم‭. ‬ويدرك‭ ‬المنتخب‭ ‬الاميركي‭ ‬أنّه‭ ‬سيواجه‭ ‬خصمًا‭ ‬قويًا‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬بقوّة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬بطولتين‭ ‬كبريين‭ ‬شارك‭ ‬فيهما،‭ ‬بعد‭ ‬حلوله‭ ‬ثالثاً‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2022‭. ‬ويُعدّ‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي‭ ‬للسلّة‭ ‬الالمانية‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬وتحديداً‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الألفية‭ ‬بقيادة‭ ‬النجم‭ ‬التاريخي‭ ‬لدالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬الأميركي‭ ‬ديرك‭ ‬نوفيتسكي‭. ‬

خفت‭ ‬بريق‭ ‬الألمان‭ ‬بشكل‭ ‬فاقع‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعودوا‭ ‬بزخم‭ ‬كبير‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬بلوغ‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2023‭ ‬الحالي‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتسلّح‭ ‬المنتخب‭ ‬الاميركي‭ ‬بطموح‭ ‬استعادة‭ ‬العرش‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬تشكيلة‭ ‬متوازنة‭ ‬بين‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم‭ ‬بقيادة‭ ‬المحنّك‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭ ‬مدرب‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭.‬

وقال‭ ‬نجم‭ ‬المنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬فرانتس‭ ‬فاغنر‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نظهر‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬القوية‭ ‬ونلعب‭ ‬كفريق‭. ‬الألعاب‭ ‬الفردية‭ ‬لن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬جهدًا‭ ‬جيدًا‭ ‬كفريق‭. ‬وإذا‭ ‬فعلنا‭ ‬ذلك‭ ‬يمكننا‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خصم‮»‬‭. ‬ويقف‭ ‬التاريخ‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المواجهات‭ ‬الست‭ ‬بينهما،‭ ‬علمًا‭ ‬انّ‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2008‭. ‬ويتمتّع‭ ‬المنتخبان‭ ‬بالأحجام‭ ‬والقدرات‭ ‬الهجومية‭ ‬والدفاعية،‭ ‬إذ‭ ‬إنّ‭ ‬ألمانيا‭ ‬بقيادة‭ ‬الكندي‭ ‬ – ‭ ‬الفنلندي‭ ‬غوردون‭ ‬هربرت‭ ‬تملك‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلّة‭ ‬الاميركي‭ (‬ان‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬في‭ ‬طليعتهم‭ ‬صانع‭ ‬العاب‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬دنيس‭ ‬شرودر‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬بمواجهة‭ ‬زميله‭ ‬أوستن‭ ‬ريفز‭. ‬

وقال‭ ‬ريفز‭ ‬عن‭ ‬شرودر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬شغفه‭ ‬بكرة‭ ‬السلة،‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬وأشياء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل،‭ ‬يزداد‭ ‬قوّة‭ ‬بمقدار‭ ‬10‭ ‬مرات،‭ ‬فقط‭ ‬لأنه‭ ‬متحمس‭ ‬جدًا‭ ‬للمكان‭ ‬الذي‭ ‬أتى‭ ‬منه‮»‬‭. ‬

ويعوّل‭ ‬المنتخب‭ ‬الاميركي‭ ‬على‭ ‬نجاعة‭ ‬أنتوني‭ ‬ادواردز‭ ‬هدّافه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬والذي‭ ‬وصفه‭ ‬كير‭ ‬بأنّه‭: ‬‮«‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬اللاعبين‭ ‬مهارة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬تنوّعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬مع‭ ‬الاخوين‭ ‬فاغنر‭ ‬ – ‭ ‬فرانتس‭ ‬وموريتس،‭ ‬اللذين‭ ‬يلعبان‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬مع‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬لاعب‭ ‬انديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬دانيال‭ ‬ثيس،‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اي‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬



