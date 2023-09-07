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رونالدو القياسي يريد ((المزيد))

9/7/2023 7:19:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبدى‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬رغبة‭ ‬متجددة‭ ‬بتحقيق‭ ‬‮«‬المزيد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬و«الذهاب‭ ‬حتى‭ ‬أبعد‮»‬‭ ‬من‭ ‬انجازه‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬850‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭. ‬وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قبل‭ ‬حصة‭ ‬تمرينية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬لشبونة‭ ‬تحضيراً‭ ‬لتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬قال‭ ‬نجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬المزيد‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬طالما‭ ‬أني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اللعب،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬المستوى‭ (‬الطموح‭) ‬عالياً‭ ‬جداً‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أفكر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬واحتفل‭ ‬ابن‭ ‬الـ38‭ ‬عاماً‭ ‬بمباراته‭ ‬الدولية‭ ‬رقم‭ ‬200‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬البرتغال‭ ‬على‭ ‬أيسلندا،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬لبلاده‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭ ‬لتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭. ‬ويلتقي‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬2016‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬في‭ ‬براتيسلافا‭ ‬ثم‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬الغارفي‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البرتغال‭. ‬

وشدد‭ ‬الحائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬حقاً‭ ‬الفوز‭ ‬بهاتين‭ ‬المباراتين‭. ‬إذا‭ ‬فزنا‭ ‬فسنتأهل‭ ‬عملياً‮»‬‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬منافسته‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بطل‭ ‬مونديال‭ ‬2022،‭ ‬أجاب‭ ‬رونالدو‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نحترم‭ ‬بعضنا‭ ‬بعضا‮»‬،‭ ‬ويعتقد‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬غيَّرنا‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭. ‬ويحتفل‭ ‬رونالدو‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لبدايته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فخور‮»‬‭ ‬بهذا‭ ‬‮«‬المشوار‭ ‬الطويل‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬الاستمرار،‭ ‬لأني‭ ‬أشعر‭ ‬أني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬ومفيد،‭ ‬لكن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬الاستمتاع‭ ‬باللحظة‮»‬‭ ‬ووضع‭ ‬لنفسه‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬خوض‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬ممتازة‮»‬‭. ‬


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