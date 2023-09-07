رونالدو القياسي يريد ((المزيد))
التاريخ
9/7/2023 7:19:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبدى النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو رغبة متجددة بتحقيق «المزيد» مع منتخب بلاده و«الذهاب حتى أبعد» من انجازه القياسي الذي جعله أول لاعب في التاريخ يصل إلى 850 هدفاً في مسيرته. وفي مؤتمر صحفي قبل حصة تمرينية مع المنتخب الوطني في ضواحي لشبونة تحضيراً لتصفيات كأس أوروبا 2024، قال نجم النصر السعودي: «أريد المزيد»، مضيفاً: «طالما أني قادر على اللعب، أريد أن أرفع المستوى (الطموح) عالياً جداً. يجب أن أفكر بشكل كبير». واحتفل ابن الـ38 عاماً بمباراته الدولية رقم 200 في يونيو الماضي بتسجيله الهدف الوحيد في فوز البرتغال على أيسلندا، ما سمح لبلاده بالبقاء في صدارة المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024. ويلتقي أبطال أوروبا 2016 اليوم مع سلوفاكيا في براتيسلافا ثم لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام على ملعب «الغارفي» في جنوب البرتغال.
وشدد الحائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات: «أريد حقاً الفوز بهاتين المباراتين. إذا فزنا فسنتأهل عملياً». ورداً على سؤال حول منافسته مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال 2022، أجاب رونالدو: «إننا نحترم بعضنا بعضا»، ويعتقد: «إننا غيَّرنا تاريخ كرة القدم». ويحتفل رونالدو هذا العام بالذكرى العشرين لبدايته مع المنتخب الوطني، مؤكداً أنه «فخور» بهذا «المشوار الطويل». وقال: «أريد الاستمرار، لأني أشعر أني بحالة جيدة ومفيد، لكن أي شيء يمكن أن يحدث»، مضيفاً أنه في الوقت الحالي يريد «الاستمتاع باللحظة» ووضع لنفسه هدف «خوض كأس أوروبا ممتازة».
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