تحلّ‭ ‬البرتغال‭ ‬وقائدها‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬براتيسلافا‭ ‬باحثة‭ ‬عن‭ ‬الابتعاد‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬العاشرة‭ ‬والاقتراب‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ملاحقتها‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬سجلها‭ ‬المثالي‭. ‬وبقيادة‭ ‬مدربها‭ ‬الجديد‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬مارتينيس،‭ ‬تغلّبت‭ ‬البرتغال‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬منافسيها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ويحين‭ ‬اليوم‭ ‬دور‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬التي‭ ‬تبتعد‭ ‬عن‭ ‬أبطال‭ ‬2016‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬أربع‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬تحل‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬سلوفاكيا،‭ ‬تخوض‭ ‬البرتغال‭ ‬اختباراً‭ ‬سهلاً‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬فارو‭ ‬ضد‭ ‬لوكسمبورغ‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬أوروبا‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬مارس،‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لرونالدو‭. ‬

ورغم‭ ‬أعوامه‭ ‬الـ‭ ‬38،‭ ‬يحافظ‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬اندفاعه‭ ‬الكبير‭ ‬وقد‭ ‬أبدى‭ ‬الأربعاء‭ ‬رغبة‭ ‬متجددة‭ ‬بتحقيق‭ ‬‮«‬المزيد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬و«الذهاب‭ ‬حتى‭ ‬أبعد‮»‬‭ ‬من‭ ‬انجازه‭ ‬القياسي‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬850‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭. ‬وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬قبل‭ ‬حصة‭ ‬تمرينية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬لشبونة‭ ‬تحضيراً‭ ‬لمباراتي‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬ولوكسمبورغ،‭ ‬قال‭ ‬نجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬المزيد‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬طالما‭ ‬أني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اللعب،‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬المستوى‭ (‬الطموح‭) ‬عالياً‭ ‬جداً‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أفكر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‮»‬‭. ‬

واحتفل‭ ‬رونالدو‭ ‬بمباراته‭ ‬الدولية‭ ‬رقم‭ ‬200‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬البرتغال‭ ‬على‭ ‬أيسلندا،‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬للبلاده‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭. ‬وشدّد‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬حقاً‭ ‬الفوز‭ ‬بهاتين‭ ‬المباراتين‭. ‬إذا‭ ‬فزنا،‭ ‬فسنتأهل‭ ‬عملياً‮»‬‭. ‬

‮«‬خوض‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬ممتازة‮»‬

ويحتفل‭ ‬رونالدو‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لبدايته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬فخور‮»‬‭ ‬بهذا‭ ‬‮«‬المشوار‭ ‬الطويل‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬الاستمرار،‭ ‬لأني‭ ‬أشعر‭ ‬أني‭ ‬بحالة‭ ‬جيدة‭ ‬ومفيد،‭ ‬لكن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬الاستمتاع‭ ‬باللحظة‮»‬‭ ‬ووضع‭ ‬لنفسه‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬خوض‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬ممتازة‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬وصول‭ ‬مارتينيس‭ ‬خلفاً‭ ‬لفرناندو‭ ‬سانتوش،‭ ‬استعاد‭ ‬رونالدو‭ ‬مكانته‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬للمنتخب‭ ‬بعدما‭ ‬فقدها‭ ‬خلال‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬انتهى‭ ‬مشواره‭ ‬وزملائه‭ ‬عند‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المغرب‭. ‬واستحق‭ ‬رونالدو‭ ‬التواجد‭ ‬مجدداً‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬بعد‭ ‬البداية‭ ‬الواعدة‭ ‬لموسمه‭ ‬مع‭ ‬النصر،‭ ‬إذ‭ ‬سجل‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتواجد‭ ‬مخضرم‭ ‬آخر‭ ‬بجانب‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬التصفيات،‭ ‬لكن‭ ‬الإصابة‭ ‬حرمت‭ ‬بيبي‭ (‬40‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬مساعدة‭ ‬المنتخب،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬رافايل‭ ‬غيريرو‭ ‬وريناتو‭ ‬سانشيز‭. ‬وفاجأ‭ ‬مارتينيس‭ ‬الجميع‭ ‬حين‭ ‬قرر‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬جواو‭ ‬فيليكس‭ ‬وجواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬البعيدين‭ ‬عن‭ ‬اجواء‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجديد‭. ‬

ويأمل‭ ‬اللاعبان‭ ‬استعادة‭ ‬بريقهما‭ ‬مع‭ ‬فريقهما‭ ‬الجديد‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬ضمهما‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬مواطنه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬توالياً‭. ‬

وبعدما‭ ‬انضم‭ ‬اليه‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬مقابل‭ ‬126‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬عانى‭ ‬فيليكس‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬لفرض‭ ‬نفسه‭ ‬عنصراً‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وأصبح‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬بسبب‭ ‬سعيه‭ ‬مراراً‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬برشلونة‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬التقديمي‭ ‬القصير‭ ‬للاعب‭ ‬البرتغالي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حقق‭ ‬حلمه‮»‬‭. ‬ولعب‭ ‬فيليكس‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نجاح‭ ‬يذكر،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيحاول‭ ‬اطلاق‭ ‬مسيرته‭ ‬مجدداً‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬برشلونة‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكانسيلو،‭ ‬فلم‭ ‬يعد‭ ‬ابن‭ ‬الـ29‭ ‬عاماً‭ ‬يتمتع‭ ‬بمكانته‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬أعاره‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭. ‬وبسجلها‭ ‬الهجومي‭ ‬الرائع‭ (‬14‭ ‬هدفاً،‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬لرونالدو‭) ‬وصلابتها‭ ‬الدفاعية‭ (‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬أي‭ ‬هدف‭)‬،‭ ‬تبدو‭ ‬البرتغال‭ ‬مرشحة‭ ‬للعودة‭ ‬من‭ ‬براتيسلافا‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬منذ‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2006‭ ‬حين‭ ‬تعادلا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬قبل‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬أحدهما‭ ‬لرونالدو‭. ‬