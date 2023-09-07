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الدوليان الموت ومرهون يديران مباريات بالدوري الأردني

9/7/2023 7:19:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسن بو حسن الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

يشارك‭ ‬الطاقم‭ ‬الدولي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬الحكمين‭ ‬البحرينيين‭ ‬حسين‭ ‬الموت‭ ‬وسمير‭ ‬مرهون‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬الأردني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الطاقم‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬الطواقم‭ ‬محليا‭ ‬وخليجيا‭ ‬وعربيا‭ ‬وآسيويا‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬انستغرام‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬رشح‭ ‬طاقم‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولي‭ ‬البحريني‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬حسين‭ ‬الموت‭ ‬وسمير‭ ‬مرهون‭ ‬لإدارة‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬الأردني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬ ‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬لما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬الحكم‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬ومكانة‭ ‬مرموقة‭.‬


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