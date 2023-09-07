الدوليان الموت ومرهون يديران مباريات بالدوري الأردني

الدوليان الموت ومرهون يديران مباريات بالدوري الأردني
التاريخ
9/7/2023 7:19:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسن بو حسن الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يشارك الطاقم الدولي المكون من الحكمين البحرينيين حسين الموت وسمير مرهون في إدارة مباريات بالدوري الأردني لكرة اليد، ويعد هذا الطاقم الدولي في مجال لعبة كرة اليد واحدا من أهم وأبرز الطواقم محليا وخليجيا وعربيا وآسيويا.
وذكر الاتحاد البحريني لكرة اليد في حسابه الخاص على موقع التواصل الإلكتروني «انستغرام» بأن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد رشح طاقم التحكيم الدولي البحريني المكون من حسين الموت وسمير مرهون لإدارة مباريات بالدوري الأردني لكرة اليد خلال الفترة من 8 – 9 سبتمبر الجاري، ويأتي ذلك بناء على طلب من المسئولين في الاتحاد الأردني لما يحظى به الحكم البحريني من أهمية ومكانة مرموقة.
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