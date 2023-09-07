قام‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الحد‭ ‬الخيرية،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬يوسف‭ ‬البنعلي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬بزيارة‭ ‬لنادي‭ ‬الحالة‭ ‬لتقديم‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ (‬2023‭ -‬2027م‭) ‬برئاسة‭ ‬سامي‭ ‬عبدالله‭ ‬الجلاهمة‭. ‬ضم‭ ‬وفد‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس،‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬عبدالناصر‭ ‬الصحاف،‭ ‬المشرف‭ ‬العام‭ ‬للجمعية،‭ ‬ورمزي‭ ‬جمعة‭ ‬القلاليف‭. ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالهم‭ ‬سامي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬رئيس‭ ‬النادي،‭ ‬ومحمد‭ ‬الكواري‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬الإدارية،‭ ‬وأحمد‭ ‬بوحمود‭ ‬رئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭.‬

وعبر‭ ‬الشيخ‭ ‬يوسف‭ ‬البنعلي‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬ودعواته‭ ‬لسامي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬بنجاح‭ ‬برنامجه‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الحالة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬وطموحات‭ ‬منتسبيه،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬ولأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالبيت‭ ‬الحالاوي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قدم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬لجمعية‭ ‬الحد‭ ‬الخيرية‭ ‬على‭ ‬الزيارة‭ ‬لتقديم‭ ‬التهنئة‭ ‬للمجلس،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬مع‭ ‬إخوانه‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬ثقة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬تطوعي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والخيرية‭ ‬هو‭ ‬تكليف‭ ‬وواجب‭ ‬تجاه‭ (‬الديرة‭).‬



