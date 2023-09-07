الحد الخيرية تهنئ سامي الجلاهمة ومجلس إدارة نادي الحالة الجديد
التاريخ
9/7/2023 7:19:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قام وفد من جمعية الحد الخيرية، برئاسة الشيخ يوسف البنعلي نائب رئيس مجلس الإدارة، بزيارة لنادي الحالة لتقديم التهنئة إلى مجلس الإدارة الجديد (2023 -2027م) برئاسة سامي عبدالله الجلاهمة. ضم وفد الجمعية إلى جانب نائب الرئيس، كلا من: عبدالناصر الصحاف، المشرف العام للجمعية، ورمزي جمعة القلاليف. وكان في استقبالهم سامي الجلاهمة رئيس النادي، ومحمد الكواري نائب الرئيس للشؤون الإدارية، وأحمد بوحمود رئيس العلاقات العامة.
وعبر الشيخ يوسف البنعلي عن تمنياته ودعواته لسامي الجلاهمة بنجاح برنامجه في نادي الحالة، بما يحقق تطلعات وطموحات منتسبيه، متمنياً له ولأعضاء المجلس الجديد التوفيق والنجاح في الارتقاء بالبيت الحالاوي وتحقيق الإنجازات الرياضية.
من جهته، قدم الجلاهمة خالص شكره لجمعية الحد الخيرية على الزيارة لتقديم التهنئة للمجلس، معربا عن أمله في تحقيق الإنجازات مع إخوانه أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذين نالوا ثقة الجمعية العمومية، ومؤكدا في الوقت نفسه أن ما يقوم به من عمل تطوعي في المجالات الرياضية والاجتماعية والخيرية هو تكليف وواجب تجاه (الديرة).
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