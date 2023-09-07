انطلاق مسابقة الغوص في موسم ناصر بن حمد للموروث البحري
التاريخ
9/7/2023 7:19:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق اليوم الجمعة مسابقة «غيص الموروث» ضمن النسخة السادسة لموسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري. وتعد مسابقة «غيص الموروث» التي تقام بمنطقة «هير شتية» مخصصة للغوص الحر الفردي بدون معدات حديثة وذلك لاستخراج المحار على عمق يصل إلى 15 مترا.
ويشارك في المسابقة غواصون محترفون يحملون رخصة غوص حر دولية، إذ يتم تأكيد أولوية السلامة للجميع. وسيتاح للمشاركين فرصة جمع المحار مدة 20 دقيقة بحيث يفوز الغواص الذي يجمع أكبر قدر ممكن من المحار خلال فترة زمنية تبلغ 20 دقيقة.
ووضعت اللجنة المنظمة تدابير السلامة الضرورية بحيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وكل مجموعة تضم 3 غواصين فقط، على أن يكون لكل مشارك مدرب غوص يتابع حركة المشاركة تحت الماء بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم الموجودين في موقع المسابقة.
ويعتبر موسم ناصر بن حمد لرياضات الموروث البحري إحدى أبرز المسابقات التي تنظمها اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، حيث يقام بهدف إحياء الموروث البحري الذي تشتهر به البحرين منذ القدم وجعل منها مركزا إقليميا مهما في صيد اللؤلؤ.
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