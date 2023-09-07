انطلاق مسابقة الغوص في موسم ناصر بن حمد للموروث البحري

تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬غيص‭ ‬الموروث‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬لموسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭. ‬وتعد‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬غيص‭ ‬الموروث‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بمنطقة‭ ‬‮«‬هير‭ ‬شتية‮»‬‭ ‬مخصصة‭ ‬للغوص‭ ‬الحر‭ ‬الفردي‭ ‬بدون‭ ‬معدات‭ ‬حديثة‭ ‬وذلك‭ ‬لاستخراج‭ ‬المحار‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مترا‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬غواصون‭ ‬محترفون‭ ‬يحملون‭ ‬رخصة‭ ‬غوص‭ ‬حر‭ ‬دولية،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬تأكيد‭ ‬أولوية‭ ‬السلامة‭ ‬للجميع‭. ‬وسيتاح‭ ‬للمشاركين‭ ‬فرصة‭ ‬جمع‭ ‬المحار‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬بحيث‭ ‬يفوز‭ ‬الغواص‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المحار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬تبلغ‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭.‬

ووضعت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تدابير‭ ‬السلامة‭ ‬الضرورية‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬وكل‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬3‭ ‬غواصين‭ ‬فقط،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لكل‭ ‬مشارك‭ ‬مدرب‭ ‬غوص‭ ‬يتابع‭ ‬حركة‭ ‬المشاركة‭ ‬تحت‭ ‬الماء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المسابقة‭.‬

ويعتبر‭ ‬موسم‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الموروث‭ ‬البحري‭ ‬الذي‭ ‬تشتهر‭ ‬به‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬وجعل‭ ‬منها‭ ‬مركزا‭ ‬إقليميا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬اللؤلؤ‭.‬







