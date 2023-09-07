الأولمبية تنظم محاضرة عن الأداء الرياضي للموظفين

نظمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬ندوة‭ ‬تثقيفية‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬قدمها‭ ‬المحاضر‭ ‬ John ‭ ‬ William ‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭.‬

وشهدت‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بقاعة‭ ‬المحاضرات‭ ‬باستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭.‬