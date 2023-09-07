الأولمبية تنظم محاضرة عن الأداء الرياضي للموظفين

الأولمبية تنظم محاضرة عن الأداء الرياضي للموظفين
التاريخ
9/7/2023 7:19:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت اللجنة الأولمبية البحرينية الثلاثاء 5 سبتمبر 2024 ندوة تثقيفية عن مستوى الأداء الرياضي قدمها المحاضر John William وذلك بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية فارس مصطفى الكوهجي.
وشهدت الندوة التي أقيمت بقاعة المحاضرات باستاد البحرين الوطني سلسلة من التطبيقات النظرية والعملية وسط مشاركة فاعلة من الموظفين.
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