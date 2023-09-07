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نائب رئيس اتحاد الكرة يشهد مباراة منتخبنا الأولمبي أمام فلسطين

9/7/2023 7:19:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬ونظيره‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مواجهاته‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭. ‬وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬عقد‭ ‬‮«‬أولمبينا‮»‬‭ ‬موقفه‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمل‭ ‬باق‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬المقبلتين‭.‬

ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أولمبينا‭: ‬اليابان،‭ ‬فلسطين‭ ‬وباكستان‭. ‬وسيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لقاءه‭ ‬الثاني‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬أمام‭ ‬باكستان،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬يلاقي‭ ‬اليابان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وستقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬عند‭ ‬6‭.‬30‭ ‬مساءً‭.‬

وينص‭ ‬نظام‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ11،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بينها‭.‬


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