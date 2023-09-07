نائب رئيس اتحاد الكرة يشهد مباراة منتخبنا الأولمبي أمام فلسطين
التاريخ
9/7/2023 7:19:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شهد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، مباراة منتخبنا الأولمبي ونظيره الفلسطيني، ضمن الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية. والجدير بالذكر ان منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تعرض للخسارة في أولى مواجهاته في التصفيات. وبهذه الخسارة عقد «أولمبينا» موقفه من التأهل المباشر إلى البطولة الآسيوية، ولكن الأمل باق اذا ما حقق المنتخب البحريني الفوز في المباراتين المقبلتين.
ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب أولمبينا: اليابان، فلسطين وباكستان. وسيلعب منتخبنا الأولمبي لقاءه الثاني يوم في 9 سبتمبر أمام باكستان، وأخيرًا يلاقي اليابان يوم 12 سبتمبر، وستقام جميع المباريات عند 6.30 مساءً.
وينص نظام التأهل في التصفيات على صعود أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثاني من بينها.
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