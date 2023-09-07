‮ ‬ضمن‭ ‬استعدادات‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للشطرنج‭ ‬لمدارس‭ ‬البحرين،‭ ‬عقدت‭ ‬إدارة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬تنسيقياً‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬وأكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للشطرنج‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬واللائحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬وكذلك‭ ‬آلية‭ ‬التسجيل‭ ‬وأعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬وسبل‭ ‬الاستفادة‭ ‬مما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.