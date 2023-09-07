((التربية)) تستعد لإطلاق النسخة الثانية من بطولة خالد بن حمد للشطرنج
التاريخ
9/7/2023 7:19:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم لإطلاق النسخة الثانية من بطولة خالد بن حمد للشطرنج لمدارس البحرين، عقدت إدارة التربية الرياضية اجتماعاً تنسيقياً مع الاتحاد البحريني للشطرنج وأكاديمية البحرين للشطرنج. وتم خلال الاجتماع مناقشة نظام البطولة واللائحة الخاصة بها وكذلك آلية التسجيل وأعداد الطلبة المشاركين وسبل الاستفادة مما تحقق من إنجازات في النسخة السابقة لرفع مستوى الجاهزية بأفضل صورة.
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