منتخب الناشئين السلاوي يقيم معسكرا تدريبيا في إسطنبول

في‭ ‬خطوة‭ ‬لافتة‭ ‬تترأس‭ ‬فاطمة‭ ‬جناحي‭ ‬عضوة‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تحت‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬الخارجي‭ ‬المُقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬التركية‭ ‬تحضيراً‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬لغاية‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تترأس‭ ‬فيها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬وفداً‭ ‬للأولاد‭ ‬أو‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المعسكرات‭ ‬والمشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬لمنتخباتنا‭ ‬الوطنية‭.‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬كذلك‭ ‬محمد‭ ‬حاجي‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬ومدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬سفيان‭ ‬مرابط‭ ‬ومساعديه‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬وحسن‭ ‬مكي‭ ‬والإداري‭ ‬عبدالله‭ ‬عباس‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬جمعة‭ ‬الخنيزي،‭ ‬واللاعبين‭: ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬دانيال‭ ‬محمد،‭ ‬حسن‭ ‬حسين‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬ياسر،‭ ‬حسين‭ ‬عارف،‭ ‬فيصل‭ ‬العنزور،‭ ‬مجتبى‭ ‬محمود‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬عصام،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالله‭ (‬النجمة‭)‬،‭ ‬مهدي‭ ‬حبيب‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬وعلي‭ ‬محسن‭ (‬سترة‭).‬

وسيستمر‭ ‬المعسكر‭ ‬حتى‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬سيعود‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يُغادر‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي‭.‬

وسيكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأردن،‭ ‬وسيكون‭ ‬لقاؤنا‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬30‭ ‬ظهراً،‭ ‬والثاني‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بنفس‭ ‬التوقيت،‭ ‬والثالث‭ ‬أمام‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬30‭ ‬صباحاً،‭ ‬وجميع‭ ‬مباريات‭ ‬منتخبنا‭ ‬بصالة‭ ‬الريان‭. ‬ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرةً‭ ‬لربع‭ ‬النهائي،‭ ‬بينما‭ ‬يتأهل‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭.‬



