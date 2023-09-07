منتخب الناشئين السلاوي يقيم معسكرا تدريبيا في إسطنبول

منتخب الناشئين السلاوي يقيم معسكرا تدريبيا في إسطنبول
التاريخ
9/7/2023 7:19:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في خطوة لافتة تترأس فاطمة جناحي عضوة لجنة المنتخبات بالاتحاد البحريني لكرة السلة وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة تحت 16 عاما في معسكره الخارجي المُقام حاليا في اسطنبول التركية تحضيراً لخوض منافسات بطولة كأس آسيا للناشئين التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 17 لغاية 24 سبتمبر الحالي، إذ هي المرة الأولى التي تترأس فيها واحدة من العنصر النسائي وفداً للأولاد أو الرجال في تاريخ المعسكرات والمشاركات الخارجية لمنتخباتنا الوطنية.
ويضم الوفد كذلك محمد حاجي نائباً لرئيس الوفد، ومدرب المنتخب سفيان مرابط ومساعديه هاني علم وحسن مكي والإداري عبدالله عباس وأخصائي العلاج الطبيعي جمعة الخنيزي، واللاعبين: حسين السماهيجي، حسن السماهيجي، دانيال محمد، حسن حسين (الأهلي)، علي ياسر، حسين عارف، فيصل العنزور، مجتبى محمود (المنامة)، مهدي عصام، سلمان عبدالله (النجمة)، مهدي حبيب (المحرق)، وعلي محسن (سترة).
وسيستمر المعسكر حتى الخامس عشر من سبتمبر الحالي، إذ سيعود منتخبنا في ذلك اليوم، على أن يُغادر إلى دولة قطر في اليوم التالي للمشاركة في المحفل الآسيوي.
وسيكون منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا إلى جوار نيوزيلندا وكوريا الجنوبية والأردن، وسيكون لقاؤنا الأول مع الأردن يوم 17 سبتمبر الساعة 2:30 ظهراً، والثاني مع كوريا في اليوم التالي بنفس التوقيت، والثالث أمام نيوزيلندا يوم 19 سبتمبر الساعة 11:30 صباحاً، وجميع مباريات منتخبنا بصالة الريان. ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً لربع النهائي، بينما يتأهل ثاني وثالث كل مجموعة للدور الثاني.
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