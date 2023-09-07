Friday, 08 September 2023 03:09 GMT

تحديد موعد الجولات الأولى بدوري ناصر بن حمد

9/7/2023 7:19:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬موعد‭ ‬إقامة‭ ‬3‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭. ‬وستقام‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬و24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحد‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬والشباب‭ ‬والمنامة،‭ ‬فيما‭ ‬ستقام‭ ‬السبت‭ ‬مواجهتان‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬والنجمة‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬والبسيتين،‭ ‬ويوم‭ ‬الأحد‭ ‬سيلعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬وسترة‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭.‬

وبحسب‭ ‬الجدول‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬الاتحاد‭ ‬فإن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ستقام‭ ‬أيام‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬و29‭ ‬سبتمبر،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬أيام‭ ‬6‭ ‬و7‭ ‬و8‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وغاب‭ ‬ستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬احتضان‭ ‬أي‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وستاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭.‬

وكان‭ ‬الخالدية‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مواعيد‭ ‬الجولات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬


MENAFN07092023000055011008ID1107030619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث