تحديد موعد الجولات الأولى بدوري ناصر بن حمد

حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬موعد‭ ‬إقامة‭ ‬3‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭. ‬وستقام‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬و24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭ ‬الحد‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬والشباب‭ ‬والمنامة،‭ ‬فيما‭ ‬ستقام‭ ‬السبت‭ ‬مواجهتان‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬والنجمة‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬والبسيتين،‭ ‬ويوم‭ ‬الأحد‭ ‬سيلعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬وسترة‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭.‬

وبحسب‭ ‬الجدول‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬الاتحاد‭ ‬فإن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ستقام‭ ‬أيام‭ ‬27‭ ‬و28‭ ‬و29‭ ‬سبتمبر،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬أيام‭ ‬6‭ ‬و7‭ ‬و8‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وغاب‭ ‬ستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬احتضان‭ ‬أي‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وستاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭.‬

وكان‭ ‬الخالدية‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مواعيد‭ ‬الجولات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬



