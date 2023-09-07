تحديد موعد الجولات الأولى بدوري ناصر بن حمد

تحديد موعد الجولات الأولى بدوري ناصر بن حمد
التاريخ
9/7/2023 7:19:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حدد الاتحاد البحريني لكرة القدم موعد إقامة 3 جولات من دوري ناصر بن حمد الممتاز في الموسم الجديد 2023/2024. وستقام الجولة الأولى على مدار 3 أيام 22 و23 و24 سبتمبر الحالي، حيث سيلتقي الجمعة 22 سبتمبر الحد مع المحرق والشباب والمنامة، فيما ستقام السبت مواجهتان الأولى بين الرفاع والنجمة والثانية بين الحالة والبسيتين، ويوم الأحد سيلعب الرفاع الشرقي مع الأهلي وسترة أمام الخالدية.
وبحسب الجدول الذي أعلنه الاتحاد فإن الجولة الثانية ستقام أيام 27 و28 و29 سبتمبر، فيما تقام الجولة الثالثة أيام 6 و7 و8 أكتوبر المقبل.
وغاب ستاد البحرين الوطني عن احتضان أي مواجهة في الجولات الثلاث الأولى، حيث ستقام المباريات على استاد مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، وستاد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد.
وكان الخالدية حقق لقب النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه. ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم مواعيد الجولات الأخرى في وقت لاحق.
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