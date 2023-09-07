برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬الكندي‭ ‬محافظ‭ ‬شمال‭ ‬الباطنة‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وردينة‭ ‬بنت‭ ‬عامر‭ ‬الحجرية‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬انطلقت‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬مجان‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬للإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬بولاية‭ ‬صحار‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬المسعفين‭ ‬التطوعي‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬طيرن‭ ‬السلام‭ ‬العماني،‭ ‬ومطعم‭ ‬ليالي‭ ‬فلسطين،‭ ‬وشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كومينكيشن،‭ ‬وحلويات‭ ‬حسين‭ ‬شويطر،‭ ‬وقهوة‭ ‬360‭.‬

وقدم‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬المسعفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬والعلاج‭ ‬الطبي‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬المسعفين‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بآلية‭ ‬التعامل‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الطارئة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬الإسعافات‭ ‬العاجلة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬مثل‭ ‬حالات‭ ‬الحروق‭ ‬والكسور‭ ‬وضيق‭ ‬التنفس‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬الناتجة‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬المسعف‭ ‬ويمنح‭ ‬دعما‭ ‬نفسيا‭ ‬ومعنويا‭ ‬أيضا‭ ‬للمصاب‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬الكندي‭ ‬محافظ‭ ‬شمال‭ ‬الباطنة‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية – البحرينية‭ ‬وسفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬ومكتب‭ ‬محافظ‭ ‬شمال‭ ‬الباطنة،‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬جسورًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬اللحمة‭ ‬وترجمة‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادتين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المعرفة‭ ‬قد‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬إنسان‭ ‬أو‭ ‬تسريع‭ ‬الشفاء‭ ‬أو‭ ‬تقليل‭ ‬المضاعفات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬نتيجة‭ ‬حدوث‭ ‬الإصابة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬الإلمام‭ ‬بكيفية‭ ‬إسعاف‭ ‬المصاب‭ ‬أو‭ ‬إنقاذه‭ ‬أصبح‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬ركيزة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬كل‭ ‬إنسان‭ ‬في‭ ‬حياته‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬أهمية‭ ‬قيام‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الخليجي‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الثقافات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتفعيلها‭ ‬لتعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ثقافة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬طارئ‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬الشارع‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وثمن‭ ‬جهود‭ ‬أكاديمية‭ ‬المسعفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬حجم‭ ‬العلاقات‭ ‬المتجذرة‭ ‬والتاريخية‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬السلطنة‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية – البحرينية‭ ‬في‭ ‬التقريب‭ ‬بين‭ ‬شعبي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الجمعية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التكامل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وترجمة‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادتين‭ ‬الحكيمتين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتفعيلا‭ ‬لمخرجات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬لمذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

بدورها‭ ‬أشارت‭ ‬ردينة‭ ‬بنت‭ ‬عامر‭ ‬الحجرية‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬دورة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬أكاديمية‭ ‬المسعفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بأنها‭ ‬باكورة‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬ستنظمها‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتشمل‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬في‭ ‬السلطنة‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬الصحية‭ ‬المهمة‭.‬

وبينت‭ ‬الحجرية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬السنوية‭ ‬للجمعية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والندوات‭ ‬والمعارض‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الجمعية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬السلطنة،‭ ‬بهدف‭ ‬نقل‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬ان‭ ‬تعزز‭ ‬مخرجات‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعليمهم‭ ‬أساسيات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬واكتساب‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬لغرض‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬المصاب‭ ‬بالإضافة،‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬عواقب‭ ‬الإصابة‭ ‬حتى‭ ‬وصول‭ ‬المساعدة‭ ‬الطبية‭.‬

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‬يشار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬أطلق‭ ‬اليومَ‭ ‬العالمي‭ ‬للإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬عام‭ ‬2000م،‭ ‬الذي‭ ‬يُحتفل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬سبت‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ويستهدف‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تعلم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬كافة،‭ ‬والتوعية‭ ‬بأهم‭ ‬الحوادث‭ ‬المنزلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬وطريقة‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬لها،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالجهات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬دورات‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭.‬