أوساكا تعتزم العودة إلى الملاعب

كشفت‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا،‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها،‭ ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬كي‭ ‬تخوض‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬مشيرةً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ابتعادها‭ ‬عن‭ ‬المنافسات‭ ‬‮«‬أوقد‭ ‬حقاً‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬داخلي‮»‬‭. ‬وأنجبت‭ ‬النجمة‭ ‬اليابانية‭ ‬البالغة‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬ابنتها‭ ‬شاي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬ولم‭ ‬تلعب‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬حين‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو،‭ ‬حيث‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬مباراتها‭ ‬ضد‭ ‬البرازيلية‭ ‬بياتريز‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬البطن‭. ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬أجابت‭ ‬أوساكا‭ ‬الأربعاء‭ ‬بـ«نعم‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬سئلت‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستتواجد‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لخوض‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬لقبها‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2021‭. ‬وقالت‭ ‬أوساكا‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬للصحة‭ ‬الذهنية‭ ‬بجانب‭ ‬أسطورة‭ ‬السباحة‭ ‬الأمريكي‭ ‬مايكل‭ ‬فيلبس،‭ ‬إنها‭ ‬تتوقع‭ ‬عودة‭ ‬كاملة‭ ‬الى‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬ستخوض‭ ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬دورات‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬أنا‭ ‬معتادة‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬اليابانية‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬أني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬مستوى‭ ‬اللعب‭ (‬الذي‭ ‬ستكون‭ ‬عليه‭) ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يتوجب‭ ‬عليه‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضغوط،‭ ‬ما‭ ‬سيسمح‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بأن‭ ‬أجهز‭ ‬نفسي‭ ‬كي‭ ‬أنهي‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬وبعدما‭ ‬تصدّرت‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬تراجعت‭ ‬أوساكا،‭ ‬الفائزة‭ ‬بلقب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2020‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬لقبيها‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬حتى‭ ‬المركز‭ ‬603‭ ‬لابتعادها‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭. ‬