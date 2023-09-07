Friday, 08 September 2023 03:09 GMT

أوساكا تعتزم العودة إلى الملاعب

9/7/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا،‭ ‬الفائزة‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها،‭ ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬ملاعب‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬كي‭ ‬تخوض‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬مشيرةً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬ابتعادها‭ ‬عن‭ ‬المنافسات‭ ‬‮«‬أوقد‭ ‬حقاً‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬داخلي‮»‬‭. ‬وأنجبت‭ ‬النجمة‭ ‬اليابانية‭ ‬البالغة‭ ‬25‭ ‬عاماً‭ ‬ابنتها‭ ‬شاي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬ولم‭ ‬تلعب‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬حين‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬طوكيو،‭ ‬حيث‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬مباراتها‭ ‬ضد‭ ‬البرازيلية‭ ‬بياتريز‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬البطن‭. ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬أجابت‭ ‬أوساكا‭ ‬الأربعاء‭ ‬بـ«نعم‮»‬‭ ‬عندما‭ ‬سئلت‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستتواجد‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬لخوض‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬لقبها‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2021‭. ‬وقالت‭ ‬أوساكا‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬للصحة‭ ‬الذهنية‭ ‬بجانب‭ ‬أسطورة‭ ‬السباحة‭ ‬الأمريكي‭ ‬مايكل‭ ‬فيلبس،‭ ‬إنها‭ ‬تتوقع‭ ‬عودة‭ ‬كاملة‭ ‬الى‭ ‬دورات‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنها‭ ‬ستخوض‭ ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬دورات‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬أنا‭ ‬معتادة‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬اليابانية‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬هو‭ ‬أني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬ستكون‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬مستوى‭ ‬اللعب‭ (‬الذي‭ ‬ستكون‭ ‬عليه‭) ‬وأعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يتوجب‭ ‬عليه‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضغوط،‭ ‬ما‭ ‬سيسمح‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بأن‭ ‬أجهز‭ ‬نفسي‭ ‬كي‭ ‬أنهي‭ ‬العام‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جداً‮»‬‭. ‬وبعدما‭ ‬تصدّرت‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفات‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬تراجعت‭ ‬أوساكا،‭ ‬الفائزة‭ ‬بلقب‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2020‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬لقبيها‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬حتى‭ ‬المركز‭ ‬603‭ ‬لابتعادها‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭. ‬

MENAFN07092023000055011008ID1107030617

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث