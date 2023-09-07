أوساكا تعتزم العودة إلى الملاعب

أوساكا تعتزم العودة إلى الملاعب
التاريخ
9/7/2023 7:19:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشفت اليابانية ناومي أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى خلال مسيرتها، عن نيتها العودة الى ملاعب كرة المضرب كي تخوض بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل، مشيرةً الى أن ابتعادها عن المنافسات «أوقد حقاً النار في داخلي». وأنجبت النجمة اليابانية البالغة 25 عاماً ابنتها شاي في يوليو ولم تلعب منذ سبتمبر 2022 حين شاركت في دورة طوكيو، حيث انسحبت من مباراتها ضد البرازيلية بياتريز حداد مايا بسبب آلام في البطن. وفي مقابلة مع شبكة «إي أس بي أن» على هامش بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقامة حالياً على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، أجابت أوساكا الأربعاء بـ«نعم» عندما سئلت عما إذا كانت ستتواجد في ملبورن في بداية العام المقبل لخوض بطولة أستراليا المفتوحة التي أحرزت لقبها عامي 2019 و2021. وقالت أوساكا التي شاركت في منتدى للصحة الذهنية بجانب أسطورة السباحة الأمريكي مايكل فيلبس، إنها تتوقع عودة كاملة الى دورات رابطة المحترفات العام المقبل، مضيفة أنها ستخوض «بالتأكيد دورات أكثر مما أنا معتادة عليه».
وأوضحت اليابانية التي عانت كثيراً من مشاكل نفسية: «أعتقد أن السبب هو أني لا أعرف كيف ستكون بداية العام بالنسبة لي. لا أعرف مستوى اللعب (الذي ستكون عليه) وأعتقد أنه يتوجب عليه العودة من دون ضغوط، ما سيسمح لي على الأقل بأن أجهز نفسي كي أنهي العام بشكل جيد جداً». وبعدما تصدّرت تصنيف رابطة المحترفات عام 2019، تراجعت أوساكا، الفائزة بلقب فلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2020 الى جانب لقبيها في أستراليا المفتوحة، حتى المركز 603 لابتعادها عن الملاعب.
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