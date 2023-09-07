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الاتفاق يعلن ضم ديماراي غراي

9/7/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عزّز‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬صفوفه‭ ‬بضم‭ ‬الجناح‭ ‬الجامايكي‭ ‬ديماراي‭ ‬غراي‭ ‬من‭ ‬إيفرتون‭ ‬الإنكليزي‭ ‬بعقد‭ ‬حتى‭ ‬2027،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إقفال‭ ‬باب‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬النادي‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬أتمت‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬برئاسة‭ ‬الأستاذ‭ ‬سامر‭ ‬المسحل‭ ‬تعاقدها‭ ‬مع‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الجامايكي‭ ‬ديماراي‭ ‬غراي‭ ‬ليدعم‭ ‬فارس‭ ‬الدهناء‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬مواسم،‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬إيفرتون‭ ‬الإنكليزي‮»‬،‭ ‬كاشفاً‭ ‬أن‭ ‬ابن‭ ‬الـ27‭ ‬عاماً‭ ‬سيلتحق‭ ‬بالفريق‭ ‬بعد‭ ‬اتمام‭ ‬واجبه‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الجامايكي‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬كونكاكاف‭ ‬ضد‭ ‬هندوراس‭ ‬وهايتي‭. ‬

وبدوره،‭ ‬قال‭ ‬إيفرتون‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬باع‭ ‬ديماراي‭ ‬غراي‭ ‬للاتفاق‭ ‬في‭ ‬انتقال‭ ‬دائم‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التفاصيل‭ ‬المالية‭ ‬للصفقة‭. ‬ولعب‭ ‬غراي‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الإنكليزية‭ ‬أيضاً‭ ‬ودافع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخبات‭ ‬العمرية‭ ‬بين‭ ‬2014‭ ‬و2019‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الجامايكي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الصيف‭ ‬الحالي،‭ ‬مع‭ ‬إيفرتون‭ ‬منذ‭ ‬صيف‭ ‬2022‭ ‬وخاض‭ ‬معه‭ ‬75‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬مسجلاً‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬النادي‭.‬

وولد‭ ‬غراي‭ ‬في‭ ‬برمنغهام‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬المدينة‭ ‬برمنغهام‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬معه‭ ‬أول‭ ‬عقد‭ ‬احترافي‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتركه‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭. ‬غادر‭ ‬ليستر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬بعقد‭ ‬لـ18‭ ‬شهراً،‭ ‬لكن‭ ‬مغامرته‭ ‬في‭ ‬الـ«بوندسليغا‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تدم‭ ‬طويلاً‭ ‬وعاد‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭ ‬بتوقيعه‭ ‬مع‭ ‬إيفرتون‭ ‬لثلاثة‭ ‬أعوام‭. ‬وسيلعب‭ ‬غراي‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد‭ ‬وبجانب‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬الآخرين‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭ (‬من‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬موسى‭ ‬ديمبيليه‭ (‬من‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدفاعي‭ ‬الهولندي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فينالدوم‭ (‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬المدافع‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬جاك‭ ‬هندري‭ (‬من‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي‭). ‬

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