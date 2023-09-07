الاتفاق يعلن ضم ديماراي غراي
التاريخ
9/7/2023 7:19:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عزّز الاتفاق السعودي صفوفه بضم الجناح الجامايكي ديماراي غراي من إيفرتون الإنكليزي بعقد حتى 2027، وفق ما أعلن يوم أمس قبل ساعات من إقفال باب الانتقالات الصيفية منتصف الليل. وقال بيان النادي السعودي «أتمت إدارة نادي الاتفاق برئاسة الأستاذ سامر المسحل تعاقدها مع لاعب الوسط الجامايكي ديماراي غراي ليدعم فارس الدهناء لمدة 4 مواسم، قادماً من نادي إيفرتون الإنكليزي»، كاشفاً أن ابن الـ27 عاماً سيلتحق بالفريق بعد اتمام واجبه مع المنتخب الجامايكي الذي يخوض مباراتين في دوري أمم كونكاكاف ضد هندوراس وهايتي.
وبدوره، قال إيفرتون إنه «باع ديماراي غراي للاتفاق في انتقال دائم» من دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. ولعب غراي الذي يحمل الجنسية الإنكليزية أيضاً ودافع عن ألوان المنتخبات العمرية بين 2014 و2019 قبل أن يختار اللعب مع المنتخب الجامايكي الأول في بداية الصيف الحالي، مع إيفرتون منذ صيف 2022 وخاض معه 75 مباراة في جميع المسابقات، مسجلاً 12 هدفاً بحسب بيان النادي.
وولد غراي في برمنغهام حيث بدأ مسيرته الكروية مع فريق المدينة برمنغهام سيتي الذي وقع معه أول عقد احترافي عام 2013، قبل أن يتركه عام 2016 للدفاع عن ألوان ليستر سيتي حيث توج بلقب الدوري الممتاز في موسمه الأول. غادر ليستر في يناير 2021 للدفاع عن ألوان باير ليفركوزن الألماني بعقد لـ18 شهراً، لكن مغامرته في الـ«بوندسليغا» لم تدم طويلاً وعاد الى الدوري الممتاز في صيف ذلك العام بتوقيعه مع إيفرتون لثلاثة أعوام. وسيلعب غراي في الاتفاق تحت قيادة المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد وبجانب الوافدين الجدد الآخرين الإنكليزي جوردان هندرسون (من ليفربول الإنكليزي)، المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (من ليون الفرنسي)، لاعب الوسط الدفاعي الهولندي جورجينيو فينالدوم (من باريس سان جرمان الفرنسي)، المدافع الاسكتلندي جاك هندري (من بروج البلجيكي).
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