ألكاراز يصطدم بمدفيديف مجددا

واصل‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬بتأهله‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬يصطدم‭ ‬بالروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الثالث‭. ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬ألكاراز‭ ‬الذي‭ ‬سيتنازل‭ ‬بعد‭ ‬البطولة‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬لصالح‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬صعوبة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬بطاقته‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و30‭ ‬دقيقة‭. ‬

ويصطدم‭ ‬الإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬بمدفيديف‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الثامن‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4‭. ‬وستكون‭ ‬المواجهة‭ ‬بينهما‭ ‬إعادة‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬لقبها‭ ‬ألكاراز‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬بعدما‭ ‬تخطي‭ ‬الروسي‭ ‬بثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬محققاً‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭. ‬وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬ترجم‭ ‬فيها‭ ‬جميع‭ ‬الفرص‭ ‬الأربع‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬لكسر‭ ‬إرسال‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬الألماني‭ ‬والثالث‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ست‭ ‬مواجهات‭ ‬بينهما‭ ‬قال‭ ‬ألكاراز‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬حقاً‭ ‬بالارتياح‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملعب،‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬نيويورك‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬يخوض‭ ‬مدفيديف‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمسة‭ ‬مواسم‭ ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬المواجهة‭ ‬الروسية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬روبليف‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و6‭-‬4،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أنهاه‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و48‭ ‬دقيقة‭ ‬وعانى‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭ ‬قبل‭ ‬الاستفاقة‭ ‬والعودة‭ ‬من‭ ‬بعيد‭. ‬وسيخوض‭ ‬مدفيديف‭ ‬غمار‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬2021‭ ‬حين‭ ‬توج‭ ‬بلقبه‭ ‬الكبير‭ ‬الأول‭ ‬والأخير‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬مشوار‭ ‬روبليف‭ ‬عند‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬والثالثة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والتاسعة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬مني‭ ‬بهزيمته‭ ‬السابعة‭ ‬أمام‭ ‬مواطنه‭. ‬وكانت‭ ‬مواجهة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬التاسعة‭ ‬بين‭ ‬مدفيديف‭ ‬وروبليف،‭ ‬آخرها‭ ‬قبل‭ ‬اليوم‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬دبي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬الأول‭ ‬منتصراً،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬مواجهتيه‭ ‬السابقتين‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬