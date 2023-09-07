ألكاراز يصطدم بمدفيديف مجددا

ألكاراز يصطدم بمدفيديف مجددا
التاريخ
9/7/2023 7:19:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف أول حملة الدفاع عن لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، بتأهله الى نصف النهائي حيث يصطدم بالروسي دانييل مدفيديف الثالث. ولم يجد ألكاراز الذي سيتنازل بعد البطولة عن صدارة تصنيف رابطة المحترفين لصالح الصربي نوفاك ديوكوفيتش صعوبة كبرى في حجز بطاقته الى نصف النهائي الثالث توالياً في البطولات الكبرى بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عشر 6-3 و6-2 و6-4 في ساعتين و30 دقيقة.
ويصطدم الإسباني البالغ 20 عاماً في دور الأربعة بمدفيديف الفائز على مواطنه أندري روبليف الثامن 6-4 و6-3 و6-4. وستكون المواجهة بينهما إعادة للدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون التي أحرز لقبها ألكاراز في يوليو بعدما تخطي الروسي بثلاث مجموعات 6-3 و6-3 و6-3، محققاً انتصاره الثاني عليه من أصل ثلاث مواجهات بينهما. وبعد المباراة التي ترجم فيها جميع الفرص الأربع التي حصل عليها لكسر إرسال زفيريف في طريقه لتحقيق الفوز الثاني هذا الموسم على الألماني والثالث من أصل ست مواجهات بينهما قال ألكاراز: «أشعر حقاً بالارتياح في اللعب على هذا الملعب، باللعب في نيويورك». من جهته، يخوض مدفيديف نصف النهائي للمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم بعدما حسم المواجهة الروسية بفوزه على روبليف 6-4 و6-3 و6-4، في لقاء أنهاه في ساعتين و48 دقيقة وعانى فيه من خسارة إرساله في بداية كل من المجموعات الثلاث قبل الاستفاقة والعودة من بعيد. وسيخوض مدفيديف غمار نصف النهائي للمرة الرابعة في البطولة الأمريكية، على أمل تكرار سيناريو 2021 حين توج بلقبه الكبير الأول والأخير حتى الآن.
في المقابل، توقف مشوار روبليف عند ربع النهائي للمرة الرابعة في فلاشينغ ميدوز والثالثة في البطولات الكبرى هذا الموسم والتاسعة خلال مسيرته، وذلك بعدما مني بهزيمته السابعة أمام مواطنه. وكانت مواجهة يوم الأربعاء التاسعة بين مدفيديف وروبليف، آخرها قبل اليوم كانت في نهائي دورة دبي هذا الموسم حين خرج الأول منتصراً، على غرار ما فعل في مواجهتيه السابقتين مع مواطنه في البطولات الكبرى حيث فاز في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2020 وربع نهائي بطولة أستراليا عام 2021.
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